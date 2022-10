Stanivuković o štrajku Centra za predškolsko vaspitanje: Ne pristajem na ucjene

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković rekao je da je u ovom trenutku nemoguće povećati plate radnicima Centra za predškolsko vaspitanje, koji su najavili štrajk 20. oktobra, bez usvajanja rebalansa budžeta, ali i zbog same situacije u Republici Srpskoj.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Stanivuković kaže da je "dama koje je juče iznosila zahtjeve radnika ispred Sindikata radnika kao i sam Sindikat promašila vrijeme i trenutak".

"Prvo se dođe na razgovor, kada se iscrpe svi modaliteti razgovora onda se mogu preduzimati koraci oko štrajka. A preduzeti tako radikalne mjere, to je politička ucjena na koju ja kao čovjek ne pristajem", rekao je Stanivuković povodom najave radnika Centra za predškolsko obrazovanje i vaspitanje da će 20. oktbora stupiti u generalni štrajk.

Stanivuković je naveo da je grad uradio sve, povećao radnicima plate za 50 KM, što je godišnje oko pola miliona dodatnih sredstava za vrtić.

Uporedio je stanje vrtićima sa Akvanom gdje "radnici nisu dobili tri mjeseca platu, ali nisu štrajkovali".

"U vrtićima redovno liježu plate a povlače ovakve mjere. Neće biti razgovora ukoliko ne povuku zakazani štrajk. Srpska se bori sa velikim problemima kao što je kriza energenata, loša situacija u javnom prevozu i oni su u to vrijeme odlučili štrajk. Kako da povećamo plate ako nema rebalansa budžeta".

Utvrdio je da su sve ovo lažne tenzije jer ne žele svi radnici štrajk, te da niko od rukovodstva Sindikata Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje nije razgovarao sa njim.

"Neće doći do sastanka sa gradonočelnikom, dok se ne smire lažne tenzije. Pozivam sve radnike da nastave da rade svoj posao. Razgovaraću sa radnicima pojedinačno. Štrajk se neće meni obiti o glavu nego njima. Doći ćemo do te plate. Njihovi zahtjevi traju 12 godina, i sada su se sjetili da se oni svi ispune u pola godine", rekao je Stanivuković, dodajući da je on preuzeo odgovornost da poveća plate radnicima Gradske uprave.

Podjećamo, radnici Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka su juče istakli kako su nezadovoljni materijalnim statusom i žele da im se ispune sljedeći zahtjevi - povećanje plata za sve zaposlene u Centru u iznosu od 50 maraka, kako je obećano od isplate avgustovske plate, a što još nije realizovano.

