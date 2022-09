Štrajk upozorenja u banjalučkim vrtićima

U banjalučkim predškolskim ustanovama Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje održan je štrajk upozorenja.

Izvor: Vesna Kerkez, mondo.ba

Zaposleni već duže vrijeme traže povećanje plata i potpisivanje novog pojedinačnog kolektivnog ugovora, kako bi se stekli uslovi za legalnu i zakonitu isplatu plata zaposlenima u ovoj ustanovi.

Iako su predstavnici Sindikalne organizacije ove javne ustanove potpisali Izmjene i dopune pojedinačnog kolektivnog ugovora i dobili obećanje da će doći do povećanja plata, to se do danas nije desilo - navode iz Sinikata ove ustanove.

Podsjećaju da su zaposleni u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka 17 godina nisu imali povećanje plata od strane svog osnivača i poslodavca.

Bojan Kresojević, gradski menadžer tvrdi da Gradska uprava podržava povećanje plata u Centru za predškolsko vaspitanje, navodeći da je od predsjednika Skupštine grada tražio sjednicu na kojoj bi se raspravljalo o ovoj temi, ali odgovor nije dobio.

„Nakon razgovora sa zaposlenima u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje obratio sam se predsjedniku Skupštine grada sa molbom da zakaže sjednicu Skupštine sa ovom temom, i da obezbijedimo ono što naši vaspitači zaslužuju, no nismo dobili nikakav odgovor po tom pitanju, te ću se i ja pridružiti protestu vaspitača protiv Skupštine grada“, istakao je Kresojević juče za Nezavisne novine.

Ističe da je neprihvatljivo da zbog toga što neko ne želi da obavlja svoje dužnosti jedna od najvažnijih kategorija zaposlenih u ovoj državi ispašta.

"U ovim uslovima kad je u Republici Srpskoj najveća inflacija, 15,4 odsto, a u Evropskoj uniji 8,9 odsto, jasno nam je da je povećanje plata minimum mjera za očuvanje dostojanstva radnika u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Mi smo obavijestili Centar 28. aprila da predlažemo povećanje plata prije nego što se Uprava obratila sa takvim prijedlogom. Da bi bilo obezbijeđena potrebna sredstva za isplatu povećanih plata Skupština grada treba da usvoji Rebalans budžeta i da omogući povećanje te stavke", kazao je on.

(RTRS/Nezavisne)