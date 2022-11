Milanović poručio Tužilaštvu BiH: Meni mogu "puvat"

Nakon što je portal "Avaza" objavio vijest da Tužilaštvo BiH provjerava krivičnu prijavu protiv hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, a koja se tiče negiranja genocida u Srebrenici, on se oglasio juče.

Izvor: Ana Marija Katic/[email protected], Kabinet predsjednika Hrvatske

Milanović je rekao da navedeni zločini ne mogu biti isti, ali da svi ulaze u kategoriju gnusnih, neljudskih zločina.

"I ti to istražuješ. Čime se bavite ljudi? Zaista imate Tužilaštvo koje se bavi time? I to za nekoga ko je nedodirljiv za njih. Dakle, meni mogu 'puvat' što se kaže u Dalmaciji. Evo optužite rukovodstvo RS, oni su u tim stvarima vrlo brutalni. Sve ih provedite, pohapsite, ali to nije više turska carevina", poručio je Milanović.

"Avaz" podsjeća da odlukom bivšeg visokog predstavnika u BiH Valentina Incka krajem jula prošle godine izmijenjen je Krivični zakon BiH na način da se njegovom članu 145. dodao i stav "ko javno odobri, porekne, grubo umanji ili pokuša opravdati zločin genocida, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin utvrđen pravomoćnom presudom, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina".