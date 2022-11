Nove kritike Stanivukoviću: Cvijićeva tvrdi da joj je zabranio da govori na predizbornim skupovima

Diana Cvijić, predsjednica Foruma žena Gradskog odbora PDP-a Banjaluka oglasila se na svom Fejsbuk profilu, te je iznijela teške optužbe na račun stranačkog kolege i gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića.

Kako je navela, u politiku je ušla početkom 2020. godine i tada je upoznala Jelenu, Draška i Vukana. Od samog početka, tvrdi, zalagala se za jedinstvo svih “čistih” ljudi u opoziciji i nikoga nije negativno komentarisala.

"U Draškovoj kampanji, dok su se mnogi, koji mu se sada ljube skute, krili u mišije rupe, ja sam ga maksimalno podržala. Nekoliko prijatelja me je upozoravalo da Draško nije to za šta se predstavlja. Ali izgleda da me je želja za promjenama toliko zaslijepila, pa sam vidjela ono što sam željela vidjeti. S obzirom da sam ćutala i zarad višeg cilja dosta toga “progutala”, osjećam potrebu da sa vama podijelim nekoliko činjenica", napisala je Cvijićeva u svojoj objavi.

Kaže da ju je Draško nakon pobjede pozvao u Tim za reviziju.

"Istina je da sam ja samo predstavljena kao predsjednik tima a da nikada nisam ni bila u timu. Nisam uradila nijednu reviziju. Naravno, nikada nisam ni primila nikakvu naknadu. Na samom startu, shvatila sam da je Tim farsa, samo još jedna predstava za javnost, te sam odustala od tog angažmana. Na moju odluku je uticalo i ponašanje Draškovog saradnika, takođe srednjoškolca, koji je bio stvarni šef Tima za reviziju. Ili Tima za nešto drugo….", objasnila je Cvijićeva.

Navodi da je, kada je u maju 2021. godine dobila informaciju da su dva Draškova saradnika umiješana u kriminalne radnje, bila zatečena, te da ga je odmah upozorila.

"Tada sam još uvijek mislila da je Draško izvan kriminala i da samo ne zna izabrati saradnike. Svaka provjera/reakcija/sankcija sa njegove strane je izostala, što je bilo u najmanju ruku čudno i simptomatično. U decembru 2021.godine dolazi do evidentne promjene u Draškovoj politici. Ne spominje se drvo, bato i seka, a sve su češća koketiranja sa režimom. Važno je napomenuti da se ovaj zaokret dešava istovremeno kada se pojavio famozni porno snimak", objavila je Cvijićeva.

Tvrdi da, kada je bilo izvjesno da Stanivuković neće biti kandidat za predsjednika, on je svu energiju usmjerio da ljude iz svog kabineta "instalira" u NSRS.

"Lista za izbornu jedinicu 3 napravljena je mimo statuta PDPa, a na listi u prvih 5 kandidata, čak 3 nisu bila članovi partije. Veliki broj ljudi koji su se prijavili nije ni pozvan na razgovor, a kamoli da su stavljeni na listu. Preuzete su sve mjere da ljudi koje Draško ne može kontrolisati ne uđu u NSRS.

Sve ovo odobreno je od vrha partije, a sve pod izgovorom mira u kući", tvrdi Cvijićeva.

U svojoj objavi prokomentarisala je i kampanju PDP-a pred ovogodišnje izbore pod sloganom "Republika Srpska mora da se brani".

"Kampanja u dresovima sa sloganom "Republika Srpska mora da se brani" takođe je nametnuta, bez ikakve konsultacije sa kandidatima. Bila sam zgrožena kampanjom iz prostog razloga što mi je sve to bilo glupo i degutantno. Iskreno bilo me je sramota da nosam dres i bacam lopte. Smatrala sam da to nije primjereno mojim godinama i poslu koji obavljam. Takođe, smatrala sam da nije dobar momenat za takvu kampanju. Milko Grmuša, Danijela Bajić i ja odbili smo da nosimo dres, te smo zbog toga pretrpjeli užasan mobing. Vrhunac je bio kada je Draško Milku i meni zabranio da govorimo na predizbornim skupovima", tvrdi članica PDP-a, dodajući da je veliki dio Gradskog odbora, zaposleni u GU i nekim gradskim preduzećima imao jasne instrukcije - skupljati sigurne glasove za prvih 5 kandidata na listi (Draško i njegov Kabinet).

"Svoje ponašanje prema meni Draško je u krugu svojih saradnika obrazložio riječima "kaznio sam je jer je odabrala pogrešnu stranu". Pametnom dosta! Iako su od strane mjesnih odbora prijedlozi za posmatrače dostavljeni početkom jula mjeseca, posmatrači su odabrani u zadnjem trenutku. Ljudi na terenu su bili šokirani jer to većinom nisu bili pouzdani ljudi, predloženi od strane predsjednika mjesnih odbora. Ovo se dešavalo u mjesnim odborima gdje Draško nije imao apsolutnu kontrolu na terenu", istakla je Cvijićeva.

Naglasila je da nakon "evidentno pokradenih izbora", Draško čestita pobjednicima, priča o simbiozi i sada već otvoreno koketira sa režimom.

"Ovo je samo jedan dio dešavanja. Bilo je još puno toga ali nije ni za priču....Uglavnom, previše je sumnjivih dešavanja da bi se moglo reći da je to slučajnost! Evidentno je da smo obmanuti od strane vrhunskog glumca! Jelena je brutalno pokradena, prevarena i izdana. Izdali su je oni koji su joj trebali najviše pomoći! Izdan je i prevaren narod koji je vapio za promjenom!", zaključila je Diana Cvijić.

Podsjećamo, potpredsjednica PDP-a Jelena Trivić juče je iznijela teške optužbe na račun Stanivukovića, optužujući ga da je u simbiozi sa Miloradom Dodikom, na šta joj je on poručio da "ništa nije vrijedno spuštanja na nivo ispod ljudskog dostojanstva".

Zanimljivo je da je o nesuglasicama među članovima PDP-a na svom blogu pisao i Nebojša Vukanović.

