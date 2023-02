Dodik i Konaković u Banjaluci: Pravni timovi baviće se velikim projektima

Predsjednik RS Milorad Dodik razgovarao je danas u Banjaluci sa ministrom inostranih poslova BiH i predsjednikom Naroda i pravde Elmedinom Konakovićem, a dogovoreno je da će biti formirani pravni timovi radi uspostavljanja mehanizma u vezi važnih projekata u BiH.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

“Poslaćemo ekipu pravnika i ministar će obezbijediti svoje ljude koji će zajedno sjesti i napraviti mehanizam kako ćemo brzo, u skladu sa ovlaštenjima i Ustavom, ništa preko koljena, napraviti mehanizam da ne dolazi do zastoja i da se zbog nekorektnog razloga nešto zaustavi”, rekao je Dodik.

Konkretno odgovarajući na pitanje u vezi projekta Buk Bijela, Dodik je kazao da je ranije postojao dogovor između BiH i Srbije oko granice, kao i da je hrvatska komponenta dala saglasnost.

“Onda je Bakir Izetbegović i njegova stranka to problematizovala”, kazao je.

Konaković je takođe kazao da će pravni timovi “izanalizirati projekte o kojima se puno govori ovih dana”.

“Moraju tražiti rješenje kako stvari implementirati u okviru ustava i zakona, a ne kako nešto zakočiti. Svaki hidroenergetski projekat u ovom momentu je dobar za BiH”, naveo je Konaković

Usaglasili su se da postoje politička pitanja oko kojih nemaju saglasnost, ali tvrde da to neće biti “glavna crta njihovih odnosa”.

Jedno od njih je Rusija, a Dodik je podsjetio da RS ne prihvata sankcije Rusiji, te da je to jedno od pitanja razilaženja sa Konakovićem, kao i da je RS protiv ukidanja viza Rusiji, dok je Konaković imao suprotan stav.

Dodik je kazao i da je ranije iskustvo bilo da se pozicija ministra inostranih poslova BiH koristi za “promociju ličnih, porodičnih i stranačkih stavova”.

“Dobra praksa iz prošlosti je bila da prva tri postavljenja u ambasadama budu ispred konstitutivnih naroda. Gospođa prethodna je to sve devalvirala i pravila porodične i stranačke ambasade po svijetu”, rekao je Dodik.

Poručio je i da će RS nastojati da se smanji međunarodni intervencionizam u operativnom odlučivanju.

“Da se isključi njihovo upravljanje u određenim strukturama, kao što su sudovi, tužilaštva i da se to vrati u vlasništvo institucija BiH. To je jedini način da ova zemlja napravi korak ka stabilizaciji. Međunarodni intervencionizam do sada nije dao rezultate. Oni nisu imali ustavna rješenja”, kazao je Dodik.

Konaković je rekao da mu nije prestao zvoniti telefon od kada je krenuo u Banju Luku.

“Još uvijek je neuobičajeno da se predsjednici stranaka koji čine vlast na nivou BiH i koji su ekspresno fomrmirali Vijeće ministara sastaju i dogovaraju. Često ću komunicirati sa Dodikom, Čovićem i drugima”, kazao je.

(MONDO)