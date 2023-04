Dodik u Banjaluci najavio prekid saradnje sa NATO-om

Predsjednik RS Milorad Dodik i član Predsjedništva BiH iz RS Željka Cvijanović danas su na konferenciji u Banjaluci govorili o funkcionisanju vlasti na bh. nivou, (ne)saradnji sa NATO-om i brojnim drugim pitanjima.

Dodik je ponovio u posljednje vrijeme više puta izgovorene riječi o imovini i nezavisnosti RS.

“Približava se vrijeme kada ćemo mi donositi svoje odluke, one su uvijek iznuđene, moranje da se to uradi”, rekao je Dodik i ponovo podvukao da imovina pripada Srpskoj.

"Spreman sam da se pojavim na svakom sudu"

“Mi nikome ništa ne otimamo, mi smo stvorili RS i imovina je pripala njoj, to je propisao Ustav i Dejtonski sporazum. Ni na jednu odluku međunarodnog faktora nećemo pristati, ni OHR-a koji je lažan i odmah ćemo proizvesti našu reakciju na to. Neki kažu “dosta nam je Dodika koji kaže: biće nezavisna”. Mnogi narodi su se za svoju nezavisnost borili decenijama. Ponoviću još to hiljadu puta, volio bih da se to desi u mom političkom životu. Nema opstanka srpskog naroda ako se RS ne formira kao samostalna država, a u okviru BiH smo mi izgubljeni kao narod", kazao je Dodik.

Govoreći o predmetima koji su otvoreni protiv njega zbog “negiranja genocida”, Dodik je kazao da ne izbjegava procesuiranje.

“Ja to i radim da budem procesuiran, okej? Ja to smatram dijelom svog političkog rada. Braniš nekome da ima svoj stav o nečemu što se desilo - to nema nigdje na svijetu”, kazao je Dodik.

Zatim je podvukao da “nije bio genocid u Srebrenici”, te da “ne prihvata tu kvalifikaciju”.

“Spreman sam da se pojavim na svakom sudu. Ja to veoma svjesno govorim i na bazi onoga što sam čitao i bazi onoga što su stručnjaci ovdje napisali, čitav jedna zbornik. Incko nije imao pravo da nametne taj zakon, koji je rekao: ići ćeš u zatvor. Dakle, nije bio genocid u Srebrenici, izvolite procesuirajte me. Ja ne smijem da dozvolim da ovaj narod bude ućutkan i da mu se namjeste netačne kvalifikacije. Ako je iko kroz istioriju stradao od genocida, onda je to srpski narod”, rekao je Dodik.

Još jednom je ponovio da se RS protivi članstvu u NATO-u, kao i da će svi predstavnici iz RS biti obavezani da prekinu svaki kontakt i saradnju sa NATO-om, kao i da se prekidaju sve vojne vježbe dok traje rat u Ukrajini.

“Prekinućemo svaku saradnju sa NATO-om. Svi naši predstavnici više neće raditi na tom pitanju, od zamjenika ministra u Savjetu ministara do ministara u Vladi RS do svih operativaca zaključno sa komisijom u kojoj sjedi dio Srba. Mi ne možemo da budemo članica NATO saveza i ne želimo da se svrstavamo ni na jednu stranu”, kazao je Dodik.

Dodik je danas izjavio da RS nema problema sa isplatom svojih obaveza i da ima dovoljno novca na računu da podmiri sve svoje obaveze.

Tvrdi da je opozicija izmislila “laž i špekulaciju” ne precizirajući na šta misli, te da je RS stabilnija od FBiH.

"Opoziciona struktura ima svoje brige"

Dodik je iznio niz ekonomskih pokazatelja u RS, te ocijenio da ima najnižu stopu zaduženosti ikada i da ima najmanji procenat javnog duga u regionu, kao i da ovaj entitet ima sve veći broj prijatelja u svijetu koji su spremni da je podrže.

Poručio je i da RS nije podržala uvođenje sankcija Rusiji, ali da je bilo neodgovornih ambasadora, poput Svena Alkalaja (ambasador BiH u UN), koji je “neovlašteno otišao na sesije i pridruživao se i govorio da BiH to podržava”.

Kazao je da neki u RS o tom pitanju više vjeruju Briselu nego zvaničnim organima u RS, aludirajući na današnju pres konferenciju predsjednika PDP-a Branislava Borenovića koji je izjavio da je dobio takvu potvrdu od visokog predstavnika EU za spoljnu politiku i bezbjednost i potpredsjednika Evropske komisije Žozepa Borelja.

“Opoziciona struktura ima svoje brige, koje nisu male, a nismo im mi to nametnuli i ne želimo da se bavimo njima. Uporno pokušavaju da pobjegnu od raskola i propasti tako što će izbaciti neku laž da je mi onda komnentarišemo, to se neće desiti”, objasnio je.

Cvijanović je takođe bila kategorična da BiH nije uvela sankcije Rusiji.

Govoreći o funkcionisanju institucija BiH, Cvijanović je kazala da se još uvijek nije došlo u situaciiu da se deblokiraju projekti koji su bili prioritet za koaliciju formiranu na državnom nivou i da se nije ušlo u fazu “gotovosti”.

Dodala je i da nije se odstupilo od “starih nakaradnih praksi”, prije svega u okviru spoljne politike u BiH.

“Bez obzira što imamo različite stavove u Predsjedništvu BiH, instrukcije iz Ministarstva spoljnih poslova BiH (MIP) bivaju drugačije. Ponavljam da spoljna politika podrazumijeva mogućnost veta i tada je neophodan angažman NSRS i koristiću taj mehanizam, ali ovdje postoji problem i odnosi se na pitanja koja ne dolaze na sjednice, nego se prikupljaju mišljenja tri kabineta. MIP je dužan da, kada ima pozitivan stav sva tri kabineta, šalje pozitivan stav iz MIP-a ka misijama, a isto tako kad je negativan, ali kada imamo različite stavove, MIP mora da pošalje instrukciju “uzrdžan”, " rekla je danas Cvijanović i podvukla da to više “neće tolerisati”.

