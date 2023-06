Dodik o protestima u Srbiji: "Mi smo prošli nešto slično sa grupom Pravda za Davida"

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da da se stradanje djece i građana u dvije nezapamćene tragedije u Srbiji zloupotrebljava i koristi za eliminisanje vlasti predsjednika Aleksandra Vučića, a napravio je i poređenje sa "PZD" protestima u Banjaluci.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Dodik smatra da Vučić istrajava sve ovo vrijeme "na srpskom stanovištu koje, nažalost, uvijek povlači i silne rizike i lične žrtve".

Na pitanje Srne da prokomentariše najnovija dešavanja u Srbiji (misli se na proteste "Srbija protiv nasilja") Dodik je odgovorio da je to stvar političkih procesa i da sve liči na ono što je Republika Srpska prošla u bliskoj prošlosti kada je još nerazjašnjenja smrt mladića Davida Dragičevića iz Banjaluke zloupotrebljavana duži period za obračun sa vlasti u Srpskoj.

"Mi smo prošli nešto slično sa grupom `Pravda za Davida` iza koje je stajala opozicija u Republici Srpskoj i britanska obavještajna služba. Ta služba je očigledno umiješana i u ove nemile događaje posljednjih dana u Srbiji, proizvodeći dezinformacije i strah i praveći društveni ambijent u kome preovlađuje ekstremističko ponašanje protiv aktuelne vlasti. Ubijeđen sam da su inspiratori i proizvođači i ovog nereda u Srbiji Britanci odnosno njihove tajne službe sa svojim saradnicima iz Srbije. Oni su u slučaju `Pravda za Davida` kod nas, jer britanske službe rade to bezočno, išli tako daleko, da je slučaj nesrećnog mladića došao do pravosuđa BiH, a sve s ciljem da na mene prebace odgovornost i optuže me za navodno saučesništvo u ovom tragičnom događaju. Kada su otkriveni, pobjegli su iz Srpske, uz pomoć domaćih saradnika i tako izbjegli hapšenje. Uvjeren sam da je u Srbiji na sceni isti scenario", tvrdi Dodik.

Predsjednik Srpske zato smatra da bez sumnje iza ovoga što se dešava u Srbiji stoji britanska obavještajna služba koja pokušava da iskoristi dvije velike tragedije u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" i Mladenovcu kako bi eliminisali Vučića i njegovu vlast.

"Protesti jasno govore šta je njihov cilj, a to je iskorišćavanje tragedija i masovnih ubistava mladih ljudi, da bi posredstvom ulice, protestima, Aleksandar Vučić bio sklonjen sa vlasti. Uvjeren sam i ponavljam da su i u Srbiji, kao i kod nas u Republici Srpskoj, isti mentori - pripadnici britanske obavještajne službe", naglasio je Dodik i ocijenio da ove gnusne zloupotrebe tragedija neće prestati dok se ne uništi strani obavještajni epicentar u Beogradu.

Dodik je istakao da je monstruozno vršljanje stranih službi po ovim prostorima koje slično kao što su i njemu radile, pokušavaju na Vučića da prebace odgovornost za tragična dešavanja u školi " Vladislav Ribnikar" i Mladenovcu.

"Zato sam uvjeren da su mentori isti, scenario isti i cilj isti - rušenje vlasti i destabilizacija Srbije. Bilo čiji nedužni život i bilo koja tragedija ne mogu i ne smiju biti zloupotrebljavane i korištene kao platforma za politički obračun sa bilo kim", poručio je predsjednik Republike Srpske, prenijela je Srna.

(Mondo)