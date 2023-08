PDP o garaži kod UKC-a: Cilj nije gradnja, nego "ugradnja"

Predstavnici PDP-a održali konferenciju za medije nedaleko od mjesta izgradnje garaže kod UKC-a koja je trebala biti završena prošle godine.

Izvor: mondo.ba

Miroslav Ševo, član Izvršnog odbora Gradskog odbora PDP-a, rekao je da se navedena garaža gradi "kao Skadar na Bojani".

"Jasno je da tu nisu, što bi se narodski reklo, čista posla. Vidimo da sada izvođač za taj projekat traži dodatnih 5 miliona KM, jer čitav elaborat nije izveden kako treba", rekao je Ševo.

Ševo kaže da dodatno zabrinjava ukupno vođenje UKC. Prema njegovim riječima, postavlja se pitanje da li je potrebnija garaža ili je potrebnije izmiriti obaveze.

"UKC duguje 54 miliona KM za poreze i doprinose, te radnici nemaju zdravstveno osiguranje, što je apsurd. I sam sistem parkinga se mogao riješiti drugačije i jeftinije, budući da oko UKC ima mnogo prostora gdje se mogao napraviti novi parking, bez kopanja garaže za koju se ne zna ni hoće li ostati tu, zbog klizišta. Ali očigledno je da cilj menadžmenta nije gradnja, nego 'ugradnja'", rekao je Ševo.

Podsjetio je da je nedavno Komisija za razmatranje žalbi poništilatender od 13.5 miliona KM jer je pogodovano jednoj firmi, a da je, nažalost, i pored toga što imamo veliki broj onkoloških pacijenata, poništen tender i za gradnju Klinike za onkologiju, takođe iz razloga pogodovanja određenim firmama.

"Da je riječ o 'ugradnji', a ne gradnji, govori da i zid garaže u gradnji drži bager, da se tu nalaze ogromne pukotine u zemljištu, te s pravom ova garaža u Banjaluci ima već kultni naziv 'pokretna garaža'. Ukoliko se ovo i završi, korisnici usluga mogu brinuti da li će vozilo parkirati ovdje na Paprikovcu, a naći ga kod 'Čajevca'", naveo je Ševo, dodajući da ni Medicinski fakultet, ni Medicinska škola nemaju svoje prostorije koje bi trebale biti izgrađene.

Smiljana Moravac-Babić, odbornik PDP u Skupštini grada Banjaluka, istakla je da je iz budžeta plaćeno 35 miliona KM za izgradnju garaže, a da se uz dodatnih 5 miliona KM koje traži izvođač, rokovi za izgradnju stalno produžavaju.

"Garaža je trebala biti završena 2022. godine, pa je produžen rok do 17. juna ove godine, pa se sada rok još produžava. Ako postoje sporna pitanja između investitora i izvođača, onda ugovorne strane mogu pokušati da postignu sporazum. Ako ni to nije moguće onda obje strane imaju pravo da podnesu tužbe i traže raskid ugovora. U tom slučaju investitor može angažovati drugog izvođača radova. Postavlja se pitanje odgovornosti investitora, Vlade Republike Srpske i uprave UKC-a zašto do sada nisu ništa preduzeli i pustili da se milioni izvlače, uz pitanje koliko će još novca izvođač tražiti da bi završio ovaj objekat", rekla je Moravac-Babić.

Ona ističe da, prema podacima javno dostupnim, nisu dati tačni podaci o geotehničkim istraživanjima, te i izvođač, ukoliko je doveden u zabludu, može raskinti ugovor.

"U svakom slučaju, gradnja ne može da stoji, tako se kontinuirano gubi, a dovoljno parkinga nema, za šta se moglo naći i drugo rješenje", rekla je Moravac-Babić.

Iz PDP-a Banjaluka ističu da je sraman pokušaj direktora UKC-a da spriječi da se kaže istina slanjem radnika koji upadaju na konferenciju za medije na javnoj površini i drže miting u kamere, te da je performans sa transparentom koji drži 6 radnika tragikomičan kao i većina njegovih nastupa i poteza, saopšteno je iz PDP-a.