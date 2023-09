Nikšić demantovao Amidžića: Nije tačno da će RS dobiti više novca od indirektnih poreza

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić demantovao je navode ministra finansija i trezora BiH Srđana Amidžića da će Republika Srpska prema usvojenim koeficijentima imati veći priliv u budžet.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Danas je objavljena vijest o novoj odluci Upravnog odbora UIO prema kojoj Srpska dobija veći koeficijent u periodu jul - septembar 2023 u odnosu na obračun koji je važio za period april - jun 2023. Premijer Nikšić je ukazao na period juli - septembar ove godine u odnosu na prošlu.

Nikšić se tim povodom obratio na Facebook-u i napisao da se "od svake odluke ne treba praviti bojno polje".

"Ministar Srđan Amidžić (SNSD) je izjavio da će RS dobiti više novca od indirektnih poreza i to da će 'prihodovati nešto više, oko 1%'. To jednostavno nije tačno. To su želje političara iz Republike Srpske, ali istina je drugačija. Najbolje se to vidi iz objašnjenja koje su dali Toni Kraljević, ministar finansija i dopremijer Vlade Federacije BiH, te dr Aner Žuljević, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH", naveo je Nikšić u objavi.

Nikšić takođe naglašava da je Republika Srpska ove godine u odnosu na isti period prošle godine dobila manji koeficijent nego FBiH. Međutim, nejasno je zašto to ističe s obzirom na to da niko nije ni tvrdio suprotno, nego se Amidžićeva izjava odnosi na posljednja dva obračuna. Poređenje posljednja dva obračuna Nikšić ipak nije pomenuo u svojoj objavi na Faceb nego se usmjerio na demantovanje nečega što niko nije ni pomenuo.

Naglasio je da je Srpska dobila tačno onoliko koliko joj pripada po pravilniku prema kojem se izračunava raspodjela prihoda s jedinstvenog racuna UIO prema entitetima.

"Prema tom izračunu, RS je ove godine užas isti kvartal dobila manji koeficijent od FBiH: FBiH 2022 - 61,48%, FBiH 2023 - 62,01%, RS 2022 - 34,97%, RS 2023 - 34,44%. Prema današnjoj odluci koeficijent raspodjele za 3. Kvartal za Republiku Srpsku 34,44 posto, i niži je u odnosu na isti koeficijent iz prethodnih godina. On je za 2022. godinu bio 34,97%, a za 2021. godine je bio 34,60%, za 2020.godinu je bio 34,55%", naveo je Nikšić i dodao: "To nije ni naša pobjeda, niti je to poraz Republike Srpske".

(Klix/MONDO)