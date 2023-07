UIO BiH dobija 69,5 miliona KM za kupovinu zgrade u Banjaluci, opozicija bijesna na Dodika

Savjet ministara BiH je na današnjoj sjednici odobrio da se krene u proceduru kupovine zgrade za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) u Banjaluci.

Savjet ministara donio je Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o odobravanju projekta nabavke i izgradnje objekata za regionalne centre i Glavnu kancelariju Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH i rekonstrukcije graničnih prelaza.

Ovom odlukom iz budžeta UIO za ovu godinu obezbijeđena su nedostajuća sredstva od 31.500.000 KM za nabavu i opremanje objekta za glavnu kancelariju i Regionalni centar Banjaluka, tako da ukupna vrijednost nabave koja će biti realizovana u ovoj godini iznosi 69.400.000 KM.

"Od toga je za nabavu građevinskog objekta planirano 67.500.000 KM, a za nabavu opreme 1.900.000 KM", saopšteno je iz Savjeta ministara.

Ranijom odlukom je za ove namjene bilo odobreno 37.900.000 KM, od čega za nabavku objekta 36.000.000 KM, a za njegovo opremanje 1.900.000 KM, što nije bilo dovoljno, pa su javni oglasi za kupovinu objekta poništavani jer na njih nije stizala nijedna prihvatljiva ponuda.

U saopštenju je navedeno da su ovom odlukom praktično objedinjena sredstva potrebna za trajno rješavanje pitanja smještaja i unapređenja rada zaposlenih u Glavnoj kancelariji i Regionalnom centru UIO-a BiH, te dugoročne uštede budžetskih sredstava, budući da se trenutno plaća zakup za više prostora u Banjaluci na međusobno razdvojenim i udaljenim lokacijama.

UIO BiH godinama od Savjeta ministara traži novac za rješavanje pitanja smještaja te institucije u Banjaluci, a ova tačka dnevnog reda je u prethodnom mandatu više puta skidana, te je ovo pitanje ostalo neriješeno.

U aprilu je Vlada Republike Srspke pismeno zatražila od UIO da iseli iz njenih prostorija u Banjaluci.

Sada bi trebao uslijediti proces javnih nabavki, odnosno ponuda, te će se vidjeti koja će zgrada biti kupljena.

Iz opozicije kažu da je cijela kriza u BiH izazvana upravo da bi UIO BiH kupila zgradu od Dodikovog kuma.

Само ове ријеч описује “поштене” Тројкаше, ХДЗ и Додика: фуј, одвратно и ужасавајуће.

Све су радили да Додикову кумовску зграду купе парама Срба, Бошњака и Хрвата… И сада је све легло, нема више питања Уставног суда, питање имовине не постоји, Шмит више није туриста, нема… — Branislav Borenović (@BBorenovic)July 25, 2023

Ni Igor Crndak nije štedio na optužbama.

"Želim da čestitam narodu što je prije 15 minuta završena najveća politička kriza u ovoj zemlji, tako što je Savjet ministara donio odluku da za 100 miliona kupi zgradu Dodikovog kuma, Mileta Radišića", saopštio je Crnadak.

On je istakao da više nisu problem ni Ustavni sud, ni imovina, te da je odjednom i Кristijan Šmit za vladajuće najbolji visoki predstavnik.

"Prije samo dvije sedmice u sali NSRS smo slušali da se mora usvojiti odluka o neprovođenju odluka Ustavnog suda i da je izdajnik ko ne glasa za to, jer je to u interesu Republike Srpske. I onda, nakon jučerašnjeg sastanka, Dodik je saopštio da se Zakon o neprovođenju odluka Ustavnog suda BiH na teritoriji Republike Srpske neće provoditi. Obećao je „trojki“ da će taj zakon ostati mrtvo slovo na papiru", rekao je Crnadak.

Istakao je da je Dodik, kao potvrdu da je iskren, obećao da će uskoro imenovati nedostajuće sudije u Ustavnom sudu iz Republike Srpske.

"Trojka juče nije negodovala oko Ustavnog suda, jer im je obećano da se taj zakon neće provoditi. Pozivam da me, ako nije tako, odmah demantuju. Neka kažu da i dalje nećemo provoditi ono što Šmit kaže, nećemo provoditi odluke Ustavnog suda, i tako dalje. Međutim, sve to što su govorili do prije neki dan je bila još jedna prevara, magla i farsa", rekao je Crnadak.

On je naveo da je Dodik počeo da se mijenja i mekša nakon saslušanja u SIPA.

"Je li nakon toga bila ijedna izjava kojom je potvrdio sve ono što je govorio ranije? Nije. I još na to kada je došlo 100 miliona sve je savršeno i lijepo leglo, pa je politička kriza u BiH danas završena", rekao je Crnadak.

Dodao je da je opozicija u NSRS bila potpuno u pravu i da mu nije drago zbog toga, jer je sve što vlast radi na štetu Republike Srpske.

