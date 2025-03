Miličević: Ne znam za prelazak načelnika, ja neću nigdje

Milan Miličević, predsjednik SDS-a, kaže da nema saznanja o tome da li će ih napustiti jedan načelnik, ali poručuje da to sigurno neće biti on.

Izvor: Mondo - Željko Svitlica

Predsjednik Srpske Milorad Dodik je prethodno rekao da će jedan od načelnika SDS-a preći u drugu političku partiju te da je obaviješten o tome.

"Nemam saznanja u tom pravcu. Prosto, kada se takve stvari rade, one su uvijek pitanje koruptivne politike. Naravno, takvi ljudi, koji to rade, rade to tajno, tako da je normalno da nemam takva saznanja. Ja neću nigdje", rekao je Miličević.

Dodik nije rekao u koju će stranku, kako tvrdi, preći SDS-ovog načelnik, a Miličević poručuje da je to "dio političkog djelovanja SNSD-a od samog početka".

"Isto je, bilo gdje. Oni imaju tu mrežu svojih satelitskih stranaka i to je sve, od prilike, ista priča", rekao je Miličević.

(Nezavisne/Mondo)