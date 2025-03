Dodik: Načelnik iz SDS-a prelazi u drugu stranku

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je obaviješten da će jedan od načelnika opštine iz SDS-a u Srpskoj napustiti stranku i preći u drugu političku partiju.

Dodik je naveo da će to biti saopšteno od tog načelnika.

"Mislim da ovo neće biti posljednji izlazak iz SDS", rekao je Dodik na konferenciji za novinare.

Predsjednik Srpske izrazio je potpuno zadovoljstvo jer je parlamentarna većina u Srpskoj stabilna, te dodao da se mora učiniti sve da stabilnost bude trajna.

"Ovu sedmicu posvećujemo povećanju plata u Republici Srpskoj. Ukupno 223 miliona KM će biti više obezbijeđeno za platni fond do kraja godine po osnovu ovih povećanja. To samo možemo uraditi ako imamo stabilne finansije, a mi to imamo", rekao je Dodik.

On je rekao da će biti sprovedene odluke i zakoni do kraja kada je riječ o zabrani djelovanja Suda BiH, Tužilaštva, Sipe i VSTS-a na teritoriji Srpske.

"Republika Srpska pomno prati realizaciju zakona i moram da kažem da nema vidljivih ni tajnih operacija ovih organa. Sud BiH, Tužilaštvo, Sipa i VSTS nisu predviđeni Ustavom BiH i moraju da nestanu sa prostora Republike Srpske. Moramo da sprovedemo te zakone", rekao je.

Predsjednik Srpske tvrdi da je Ustavni sud BiH odavno izašao iz ustavnih i zakonski kapaciteta.

"Ustavni sud BiH nije ustavan ni zakonit. Nalaze se sumnjive sudije koje nemaju pravo da donose odluke. Za imenovanje troje sudija nije konsultovano Predsjedništvo, a prekršena je i norma da sudije mogu da budu dio suda do 70 godina starosti", rekao je Dodik.

On kaže da se Ustavni sud BiH i sudije lažno predstavljaju i da je to institucija koja je izgubila legitimitet.

"Takve odluke se ne mogu prihvatiti i trebaju biti odbačene", istakao je Dodik.

Dodik je najavio da će Republika Srpska realizovati svoj Izborni zakon i da će "naša izborna komisija" raspisati izbore za predsjednika Republike Srpske i Narodnu skupštinu Republike Srpske, dok će CIK sprovoditi izbore samo za Predsjedništvo BiH i Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

