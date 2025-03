Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić kazao je danas na sjednici Nardoens kupštine RS da cijena struje u Republici Srpskoj neće poskupjeti u ovoj godini.

"Do povećanja cijene je došlo na početku ove godine i to je to za 2025. godinu. Neće biti druge promjene cijena i premijer je to jasno rekao. Nema nijednog zahtjeva te vrste koji je upućen prema Vladi RS", istakao je Đokić.