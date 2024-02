Miličević o Dodikovim izjavama:" Litijum je spas za Dodika ali propast za Republiku Srpsku"

Predsjednik SDS Milan Miličević kaže da je Milorad Dodik osmislio da je jedini i konačni način da spasi sebe i svoju imperiju "litijum i samo litijum, a pomalo i magnezijum".

Izvor: SDS saopštenje

"Milorad Dodik je očigledno u ozbiljnoj krizi identiteta, u finansijskoj krizi - koja me uopšte ne zanima ako je njegova lična finansijska kriza, ali obzirom da se direktno reflektuje na Republiku Srpsku to me itekako zanima. Navodni 'jedini spasilac Republike Srpske' je sada osmislio da je jedini i konačni način da spasi sebe i svoju imperiju litijum i samo litijum, a pomalo i magnezijum. To je sada jedina razvojna šansa i spas za njega lično, a propast za Republiku Srpsku i sve koji u njoj žive", poručio je Miličević.

Miličević tvrdi da će Dodik, ako dođe do ekološke katastrofe, biti veoma daleko i posmatrati sa sigurne udaljenosti, "kao što je to radio u i vrijeme nastanka i odbrane Republike Srpske kada je bilo najteže."

"Kao što on kaže '...šta zna Miličević o litijumu?' i 'za ove poslove ćemo angažovati stručnjake i ništa se tamo neće desiti dok se ne postigne konsenzus sa lokalnim stanovništvom... '. Stari je to i providan scenario koji je Dodik mnogo puta koristio - dovesti podobne stručnjake, po partijskoj liniji, koji će na naučnoj osnovi dokazati da rudarenje i prerada litijuma nije štetna po zdravlje ljudi i da će se otvoriti silne fabrike koje će zaposliti hiljade ljudi koji će imati basnoslovne plate i svi ćemo živjeti u vječitom miru i sreći zajedno s njim do kraja života, koji će nam, usput rečeno, biti jako kratak", naglasio je lider SDS.

Miličević kaže da postoji još jedan novi razlog koji Dodik iznosi "u odbranu teze o litijumu" a to je da 'ljudi koji žive tu imaju stalni problem sa klizištima i da žele da odu na stabilnije mjesto.

"Znači već je planirao iseljavanje! Jer ljudi to žele! Kako je dirljiva njegova humanost i briga za običnog čovjeka! Prosto da se čovjek naježi od emocije i saosjećanja!", poručuje Miličević.

Osvrnuo se na Dodikovu tvrdnju da će uz sve to Republika Srpska će postati temelj i centar proizvodnje električnih automobila.

"Stručnjak za sve' nas je ovaj put obradovao novim talentima i znanjima pa je postao i geolog i ekolog i rudar, a što me naročito veseli i doktor - ljekar. Vjerovatno mu je taj talenat za medicinu 'procvjetao' nakon druženja sa kolegom, uvaženim doktorom iz Srbije s kojim je imao susret i velike planove na nedavno održanom sastanku u Banjaluci. Još jedan dokaz da u životu nikad nije kasno da se otkrije talenat u sebi" istakao je Miličević i dodao da očekuje naučni rad Milorada Dodika.

(MONDO)