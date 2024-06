Dodik za Avaz: "Prebio bih Marfija za dvije minute, a Amerikanci su malo veći lopovi nego što smo mi"

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u intervjuu za sarajevski "Dnevni avaz" rekao je da nikada nije otišao na sud za bilo kakvu utaju poreza, da nema problem sa zakonom i da Sjedinjene Američke Države pokušavaju da ga lažno optuže.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Dodik je ponovo demantovao povezanost sa firmama koje su se našle na listi sankcija američkog OFAC-a, a posebno se osvrnuo na amabasadora SAD u BiH, Majkla Marfija.

"On ima svoju agendu, ispitujemo i mi šta on ima, vidjećemo šta će se pokazati, došli smo do nekih mjenjačnica. Znamo mi kuda idu crni tokovi, znamo kome se nose apanaže svježe odštampanih dolara. Naradno da su Amerikanci malo veći lopovi nego što smo mi. Glavna vijest prije dvije-tri sedmice je bio narkokartel (hapšenja u Sarajevu zbog povezanosti sa kartelom iz Dubaija, sa kojim povezuju i Elmedina Konakovića; prim.ur.). Hoćete da vam kažem šta se događalo na sastanku radne grupe na čijem čelu je bio Marfi? Rekli su: prvo se obračunavamo sa Dodikom, ovo neka stoji. Zar nije tako, svi u Sarajevu to znate, samo nećete da pričate o tome. Droga može, samo je važno da ste dobar poltron američkom ambasadoru", ispričao je Dodik.

Dodik je takođe rekao da bi "se volio potući s Marfijem" i da je siguran da bi ga "razbio kao zvečku...za dvije minuta". Na konstataciju novinara "Avaza" da je Marfi "laka" kategorija, Dodik je rekao:

"Ali je dovoljno velika budala".

O tvrdnjama da je "ruski pijun" i da provodi ruski uticaj u BiH Dodik kaže da su ga ranije optuživali za sasvim suprotno.

"Bio sam ja i američki i ovaj i onaj. Srpski narod ne može biti ničiji...Šta je srpski narod dobio od Zapada? Ovu priču o imovini su smislili da bi je oduzeli pa dali svojim firmama. Pogledajte u Varešu...".

Dodik je ponovio tvrdnje da "Trojka" (koalicija Naroda i pravde, SDP-a i Naše stranke) sa kojom SNSD sarađuje na nivou BiH "ne poštuje dogovore", takođe pod pritiskom Amerikanaca.

"BiH je došla u težak ćorsokak jer su ljudi iz trojke naivni. Oni misle da će samo dodvoravanjem Amerikancima i Britancima dovesti do toga da oni poravnaju i odrade za njih posao. Mnogi vaši ljudi, odnosno Bošnjaci s kojima komuniciram, koji su intelektualci, gnušaju se na te stvari", dodaje Dodik.

(MONDO)