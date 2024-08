Vipotnik: Konaković skuplja političke poene tamo gdje ne bi smio

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik apelovao je na institucije BiH da bez odlaganja omoguće da se helikopter MUP-a Srbije uključi u gašenje požara na Tjentištu u blizini Nacionalnog parka "Sutjeska".

Izvor: Vlada RS

"Ugroženo je najstarije zaštićeno područje u BiH koje je i pod zaštitom UNESKO, a ministar inostranih poslova u Savjetu ministara (Elmedin Konaković) bilduje svoje političke mišiće i sprečava da helikopter iz Srbije pomogne se požar ugasi", rekao je Vipotnik.

On je naveo da je Konaković još jednom pokazao da mu nije stalo do BiH, nego isključivo do njegove političke pozicije.

"Odsustvo bilo kakve njegove reakcije u slučaju Trgovske gore, vrela Une i sad odbijanje pomoći na Tjentištu dokazi su da Konaković ne radi posao za koji ga svi građani plaćaju, nego pokušava da skuplja političke poene tamo gdje ne bi smio", rekao je Vipotnik.

Direktor Helikopterskog servisa Srpske Boban Kusturić rekao je ranije danas da je Helikopterska jedinica MUP-a Srbije stavila na raspolaganje svoj helikopter za gašenje požara u rejonu Nacionalnog parka "Sutjeska" i da je direktor Republičke uprave Civilne zaštite Boris Trninić uputio zahtjev za odobravanje njihovog angažmana.

Trninić je upozorio da u Nacionalnom parku "Sutjeska" na lokalitetu Tjentišta gori stoljetna crnogorična šuma i da prijeti nesaglediva šteta i katastrofa u ekološkom i materijalnom smislu, jer je ugrožen biosistem ovog parka i prašume Perućica.

Košarac je odmah reagovao i zatražio od bošnjačkih ministara u Savjetu ministara da hitno i bez odgađanja postupe u skladu sa nadležnostima i u najkraćem roku odobre angažman helikoptera MUP-a Srbije, na šta je Konaković odgovorio da bi vlasti Republike Srpske u slučaju potrebe prvo trebalo da se obrate Oružanim snagama BiH, a tek nakon toga institucijama drugih zemalja.

(Srna/MONDO)