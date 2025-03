Bodiroga osudio napad na Vukanovića i tvrdi: Pregovaramo sa pet poslanika SNSD-a

Šef Kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ognjen Bodiroga osudio je paljevinu automobila narodnog poslanika Nebojše Vukanovića u Trebinju.

Izvor: MONDO

Bodiroga je ocijenio da ovaj slučaj predstavlja pokušaj zastrašivanje Vukanovića i njegove porodice, što je neprihvatljivo.

"Samo nisko moralna i uplašena osoba može zapaliti automobil ispred kuće u kojoj živi majka i supruga Nebojše Vukanovića. Osoba koja je spremna na to, slika je vlasti koja u kontinuitetu vlada od 2006. godine", rekao je Bodiroga na konferenciji za novinare u Banjaluci.

"Agresivna politika, politika vrijeđanja, dovode do tiranije, totalitarizma i diktature koja nije zabilježena u 30 godina. Mi iz SDS-a ne želimo da se spuštamo na nivo, kao što to zastupaju sinoćnje scene ove vlasti. To je tuga, bruka i sramota, a rezultat svega privatni život se dira poslanicima. Premijer Višković optužuje Vukanovića da je dao novac da mu se zaposli supruga, bez ikakvih dokaza. Isti taj premijer, javno kaže da postoje ljudi koji su u pet puta većem kriminalu nego što je on sam", poručuje Bodiroga

Nakon toga, osvrnuo se na gnusne izjave Nenada Stevandića tokom trajanja sjednice NSRS.

"Je li normalno da predsjednik skupštine javno kaže: 'Ma moramo pobiti ovo sve, ma pobit ću ih sve majke mi'. Je li to normalno ljudi? Je li normalno da Stevandić, koji je promijenio pet-šest partija, on mjera patriotizma, a da smo mi izdajnici. Da nije SDS-a, mi ovdje ne bismo bili. Pet poslanika iz SNSD-a s nama pregovara i čekaju trenutak da vide hoće li Dodik pobjeći ili šta će biti. Samo trguju. Čuvaju svoje plate. Vladajuća koalicija glasa tako jer imaju dva-tri ili više poslova. Pogledajte šta radi Stevandić, Lalović šta radi", naveo je.

Smatra kako s ovim politikama SNSD vodi RS u nestanak te da za ovo nemaju podršku međunarodnih aktera.

"To je sve laž. Ako ono s ovim nastave, neće biti Republike Srpske. Gdje vam je oružje? Ko će vam dati? Ko će ratovati? Na sceni je laž. Nema RS podršku za ovo što radi. Srđan Mazalica što priča da je državnom sekretaru SAD-a neko stavio status na Twitter, to samo maloumna osoba može reći. Oni se igraju s napaćenim narodom. Pozivam Nenada Stevandića - daj ostavku, vidiš da nisi dostojan. Nikoga se ne plašimo. Režim kada pada, sve vuče", zaključio je Bodiroga.

(MONDO)