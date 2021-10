U petak spajanje mosta na Savi kod Gradiške

Most na Savi kod Gradiške, na budućem auto-putu Banjaluka - Zagreb, biće spojen sutra sa bh. i hrvatske strane, a tim povodom predviđen je i simboličan susret delegacija BiH i Hrvatske na sredini mosta.

Izvor: Srna/Milorad Malešević

Kako je rečeno u Ministarstvu komunikacija i transporta BiH, bh. delegaciju će predvoditi Vojin Mitrović, resorni ministar, dok će hrvatsku delegaciju predvoditi Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture Hrvatske.

Tamara Pajić, portparolka "Hrvatskih cesta", za "Nezavisne novine" potvrdila je da će glavni događaj biti upriličen na bh. strani i da je protokolom svečani susret na sredini mosta predviđen za podne.

Mitrović je rekao da je završena kompletna čelična konstrukcija i da će do proljeća, kada je predviđen završetak izgradnje, biti završeno i 500 metara saobraćajnice sa bh. strane i 50 metara s Hrvatske, a da će nakon toga početi izgradnja pristupne saobraćajnice u dužini od šest kilometara s hrvatske strane, koju će izgraditi "Integral inženjering".

"Završetkom tog dijela moći će most biti pušten u saobraćaj. Rok za izgradnju je godinu i po dana, ali s obzirom na to da je u pitanju 'Integral', uvjeren sam da će sve učiniti da se taj rok maksimalno skrati kako bi most što prije bio u funkciji", rekao je Mitrović. Naglasio je da je bitno i da most i granični prelaz što prije budu stavljeni u funkciju zbog rasterećenja centra Gradiške i stanovništva tamo, jer postojeći prelaz se nalazi u centru grada, a prostor je ograničen.

"U petak ću zvanično podnijeti inicijativu koja je pokrenuta u julu na ministarskom sastanku u Ljubljani da prelaz sa strane Srpske, odnosno BiH bude integrisani, odnosno zajednički granični prelaz. To bi omogućilo da se policijske, carinske i druge kontrole obave na jednoj strani, što bi značilo samo jedno zadržavanje, što je veoma bitno. Inicijativu ćemo uputiti Evropskoj komisiji, Transportnoj zajednici i Republici Hrvatskoj, od koje već imamo saglasnost. Uložićemo maksimalne napore da ovaj posao i ovu ideju sprovedemo u djelo", rekao je Mitrović. On ističe da bi integrisani prelaz bio od koristi i za hrvatsku stranu, jer bi smanjio troškove izgradnje na hrvatskoj strani, a dobilo bi se na vremenu da se granični prelaz uz manje modifikacije stavi što prije u punu funkciju.

"Postojeći granični prelaz na našoj strani ima kapacitet i on bi mogao biti integrisan na ovaj način. Ovaj most je prije svega značajan za ekonomiju i stanovništvo Srpske i BiH, Hrvatske, zapadnog Balkana, a samim tim i EU", rekao je on.

U Odjeljenju za komunikacije Kancelarije EU u BiH kažu da je ovaj međudržavni most jedan od najvažnijih projekata na rijeci Savi koji će omogućiti vitalnu saobraćajnu vezu između BiH i Hrvatske, kao i povezati BiH sa evropskom mrežom auto-puteva.

"Ovo je važan projekat u okviru Agende povezivanja, sa ciljem poboljšanja infrastrukturnih veza na zapadnom Balkanu, kao i sa EU. Most u Gradišci jedan je od 13 investicionih grantova koje je EU odobrila kao dio osnovne mreže puteva u vrijednosti većoj od 225 miliona evra. EU će nastaviti aktivno podržavati ovaj projekat i razvoj koridora 5c, potičući na taj način regionalnu saradnju i bolju povezanost sa EU", naglasili su oni i dodali da će svečanosti prisustvovati Stefano Elero, šef kooperacija u Delegaciji EU.

Podsjećanja radi, most se gradi na način da po polovinu troškova od oko 19 miliona evra snose Hrvatska i BiH, a Hrvatska je u obavezi da izgradi još saobraćajnicu do Okučana. Hrvatski dio mosta i poveznih puteva uglavnom se finansira iz sredstava EU, a za most je bh. strani EU obezbijedila grant od 3,2 miliona evra. Most će biti dugačak 426 metara, širok 22,6 metara i imaće po dvije saobraćajne trake u svakom smjeru.

(Mondo, Nezavisne)