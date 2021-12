Vučić protiv sankcija pojedincima u Srpskoj: "Više nikada neće biti blokada na Drini"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se protivi bilo kakvim sankcijama protiv bilo koga u Republici Srpskoj te da će predložiti Vladi da izađe sa takvim stavom, poručujući da više nikada neće biti blokada na Drini.

Izvor: Printscreen/Pink TV

"Što se tiče sankcija pojedinima u Republici Srpskoj moj predlog Vladi je da izađe sa tim, i kao predsednik ću izaći sa tim stavom - da se apsolutno protivim svakoj vrsti sankcija, jer one nikada nisu bilo šta bilo kome donele", rekao je Vučić na sjednici Vlade Srbije u Beogradu.

Prema njegovim riječima, Srbija, ukoliko je Vlada sa tim saglasna, neće donositi odluku o uvođenju bilo kakvih sankcija bilo kome iz Republike Srpske, prenosi RTS.

"Jednom sam rekao da nikada više neće biti blokada na Drini, kao što ih je bilo i nećemo prema rukovodstvu Republike Srpske da se odnosimo kao pre 20 i više godina. To je moj predlog za vas, tu odluku donosi Vlada. Kao predsednika, za mene takve sankcije, ako se dogode, neće postojati", rekao je Vučić.

Vučić je ukazao da je Srbija pomogla četiri najsiromašnije srpski naseljene opštine, tri u Srpskoj i jedna u Feredaciji – Kostajnica, Kozarska Dubica, Nevesinje i Drvar sa šest miliona evra i da će sada biti upućeno dodatnih šest miliona evra.

"To je ogroman novac za te četiri, po broju stanovnika, male opštine. Srbija radi i gradi od škola do domova zdravlja u svakoj opštini na teritoriji RS, to je naša pomoć. Srbija želi mir, stabilnost, poštuje međunarodno pravo. To što tražimo od drugih važi i za nas", istakao je Vučić.

Kada je reč o situaciji u regionu, on je ukazao da je primijetno da se sa posebnom pažnjom prati napredak Srbije.

Vučić je rekao da je primijetno da Zagreb i Priština na najistaknutiji način, ali i dijelovi političkog Sarajeva, iskazuju nezadovoljstvo i prate brzinu napretka Srbije, jačanje njene finansijske snage, ali i snaženje vojske, sa željom da to ne ide tom brzinom.

"Za nas je važno da se držimo naše politike poštovanja Dejtonskog sporazuma, integriteta BiH, ali i Republike Srpske", rekao je on.