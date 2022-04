"Bili smo ucijenjeni": Vučić nakon glasanja za suspendovanje Rusije iz Savjeta za ljudska prava UN

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u gostovanju u emisiji na javnom servisu, rekao je da je Srbija glasala za izbacivanje Rusije iz Savjeta za ljudska prava UN-a, jer je bila ucijenjena.

Vučić je otkrio da je prvobitna odluka bila da Srbija bude uzdržana, ali da zemlja trpi ogromne pritiske, sa svih strana.

"Ljudi kažu što niste u svemu protiv… Možemo da bude uzdržani, i onda su i jedni i drugi protiv vas.. Naša prva odluka je bila da budemo uzdržani, a onda dobijete bezbroj teških pritisaka", rekao je Vučić.

Kako kaže, nije riječ o pritiscima i ucjenama protiv njega lično, već ucjenjuju Srbiju.

"Kažu, da li znate da se odlučuje o Srbiji, hoćemo li biti izuzeti iz paketa sankcija za naftu…i da li ćemo posle 15. Maja moći da uvozimo naftu", rekao je Vučić.

Generalna skupština UN glasala je danas za suspenziju Rusije iz Savjeta UN za ljudska prava. Američka inicijativa dobila je podršku 93 države, dok su 24 zemlje bile protiv a 58 uzdržano. Među državama koje su podržale odluku su Srbija i BiH.

Vučić se večeras se prvi put poslije izbora obratio u javnosti. On je u emisiji "Četvrtkom u 9" na RTS-u, otkrio detalje razgovora sa Putinom kao i kako će Srbija ubuduće nabavljati naftu i gas.

"On je bio veoma fer. Daću vam jedan detalj iz razgovora. Pričali smo o svemu, o gasu, nafti, NIS-u... Razgovor je bio dobar i korektan. Nas dvojica se dugo poznajemo i ja ne mogu i neću da prihvatim pristup u kojem njega nazivaju Hitlerom i ludakom. On nije ludak, niti se ponaša histerično. Vrlo je stabilno, smireno i racionalno govorio u razgovoru sa mnom. Postigli smo značajan dio saglasnosti i to je veoma važno za Srbiju", rekao je predsednik Vučić.

Takođe, predsjednik Srbije je pomenuo da je Putin želio da ga obaviejsti oko situacije u Ukrajini i oko Buče.

"Želio je da me informiše oko situacije u Ukrajini i oko Buče, planova.. Kaže da sve ide u skladu sa njegovim planovima. Ja sam mu rekao da to ne mora da mi govori jer je on predsjednik male zemlje koja ne može da određuje sudbinu svijeta i koja gleda da se skloni od svega, da sačuva napaćenu zemlju koja zna šta su ratovi i sankcije. Putin mi je rekao da razgovara i sa predstavnicima još manjih zemalja, čak je naveo primjer. Rekao je i da ima poseban odnos prema srpskom narodu", kazao je Vučić.

Vučić kaže da je ponovio zaključke sa Savjeta za nacionalnu bezbjednost.

"Srbija je jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Rusiji", rekao je Vučić.

(MONDO)