Dojave o bombama širom Beograda

Nakon prijetećih dojava o postavljenim bombama u beogradskim osnovnim školama, stigla je nova prijetnja da su postavljene bombe na mostovima u Beogradu, kao i u tržnom centru "Stadion", potvrđeno je iz MUP-a.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Zamjenik gradonačelnika Goran Vesić potvrdio je i da je beogradskom "Vodovodu" stigla poruka o navodno postavljenoj bombi.

U MUP-u kažu da je među lokacijama gdje su dobijene dojave o bombama Brankov most, Most Gazela, Novi željeznički most, kao i Pančevački most.

Policijske ekipe su na terenu i provjeravaju svaku dojavu, kažu u MUP-u.

Dojava o bombi stigla je i u "Stadion" šoping centar u Beogradu.

Utakmica između fudbalera Voždovca i Partizana, koja je trebalo da se igra od 16.30, zbog dojave o bombi pomjerena je za 20.30 sati.

Vesić: Dojave o bombama u "Vodovodu", neće biti problema sa vodosnabdjevanjem

Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" dobilo je dojavu da su u svim proizvodnim pogonima postavljene eksplozivne naprave.

U skladu sa zakonom i propisima koji regulišu ovakve situacije, "Vodovod" je, zajedno sa policijom, preduzeo sve mjere kako bi se izvršile provjere i kako bi se nesmetano nastavio proces proizvodnje pijaće vode, rekao je zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

Vesić je istakao da je policija prisutna i da vrši provjere na pomenutim lokacijama, prenosi RTS.

"Beograđanke i Beograđani ne bi trebalo da budu zabrinuti jer će 'Vodovod' i u ovakvim uslovima obezbjediti nesmetano snabdjevanje vodom. Više je nego jasno da se naša zemlja, kao i naš grad, nalaze pod organizovanim sajber-napadom nepoznatog protivnika, čiji je cilj da se poremjeti normalan život u Srbiji i Beogradu, kao i da budemo spriječeni da samostalno i slobodno donosimo odluke koje se tiču naše budućnosti", rekao je Vesić.

Grad Beograd će uraditi sve što je u njegovoj nadležnosti kako bi se obezbijedilo normalno funkcionisanje, a siguran sam da će nadležni organi znati da utvrde ko vodi ovaj specijalni rat protiv Srbije, ali i Beograda", poručio je Vesić.

Danas je čak 97 osnovnih škola u Beogradu, kao i pojedine srednje škole dobile dojave o bombama, saopštilo je Ministarstvo prosvjete. Kako ističu, nakon detaljne provere kontradiverzionih ekipa MUP-a u velikom broju škola, utvrđeno je da su dojave bile lažne.

Škole će blagovremeno obavjestiti roditelje i učenike o načinu izvođenja nastave tokom sutrašnjeg dana.