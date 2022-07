Nove mjere u Crnoj Gori: Obavezne maske u prodavnicama, apotekama...

U Crnoj Gori od danas je obavezno nošenje zaštitnih maski u ustanovama, prodavnicama prehrambene robe, apotekama i benzinskim pumpama, rekao je direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić.

Galić je na konferenciji za novinare rekao da je nošenje zaštitnih maski obavezno i u zatvorenim dijelovima aerodroma, željezničkim i autobuskim stanicama i da su mjere na snazi do 12. avgusta.

On je pojasnio da je to učinjeno zbog trenutne epidemiološke situacije, te da će, ako mjere ne dovedu do njenog poboljšanja i nastavi se rast broja oboljelih i umrlih, biti obavezno nošenje maski u svim zatvorenim prostorima.

Galić je istakao potrebu da se protiv virusa korona vakcinišu oni koji nisu, navdeći da su od ukupnog broja preminulih, 72 odsto bili nevakcinisani.

