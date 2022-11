Er Srbija nakon 22 godine uvodi direktne letove za Kinu

Nacionalna srpska avio kompanija "Er Srbija" uspostaviće od 9. decembra direktan saobraćaj između Beograda i Tjenđina, četvrtog najvećeg grada u Narodnoj Republici Kini.

Zbog trenutnih kovid-19 ograničenja, letovi između dva grada obavljaće se jednom sedmično i to od Beograda do Tjenđina petkom, dok će se povratni letovi od najveće luke u sjevernom dijelu Kine do srpske prestonice obavljati nedjeljom, saopštila je nacionalna avio kompanija.