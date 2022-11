Vučić: Sutra sastanak sa Kurtijem u Briselu, nisam optimista

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o sastanku sa Aljbinom Kurtijem.

Izvor: TV Prva/screenshot

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o svim gorućim temama za Srbiju uoči puta za Brisel poput Kosmeta, predstojećem susretu sa Aljbinom Kurtijem.

"Kasno sinoć nismo ni znali kad je tačan termin sastanka sa Kurtijem. Sinoć kasno smo saznali da će to biti ujutru u 8 časova... Situacija je teža nego u posljednjih 10 godina i objasniću zašto a nisu samo tablice! On je na prethodnom sastanku pomenuo 3 stvari zbog kog su Srbi izašli iz institucija", rekao je on.

1. ZSO nema ništa što znači da Briselski sporazum za mene ne važi,

2. Tablice po fazama a posljednja je posle kazni, oduzimanje tablica i vozila,

3. Smjena odnosno suspenzija Nenada Đurića, komandanta za Sever a on nema nikako pravo da ga smijeni, on s tim nema ništa, rekao je predsjednik gostujući jutros na TV Prva, te dodao da sutra ide u Brisel ali da nije optimista.

"Kap koja je prelila čašu, jeste smena Nenada Đurića, on nema njegova prava za smjenjivanje. Zajedno sa stranim predstavnicima su lagali javnost i rekli kako tajming nije dobar. Niko mi ništa nije pokazao, kako da mi pokažu i šta da mi kažu kada ja sve znam bolje od njih jer sam učestvovao u svim razgovorima, i da su obmanjivali javnost, nije neka tajna", dodao je Vučić.

(MONDO)