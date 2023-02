Vučić nakon protesta u Beogradu: Ovo ništa nije slučajno, danas niko nije izmislio karabin

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras povodom skupa protiv francusko-njemačkog sporazuma da Srbija ne može da izdrži neodgovorno i neozbiljno antidržavno ponašanje, ali da će država građanima garantovati mir.

"Nisu to nikakve neformalne ekstremističke grupe, njih su podržale najmanje četiri parlamentarne stranke i njihovi predstavnici i predsednici su bili večeras na skupu. Sve je bilo planirano", rekao je Vučić.

On je poslije sastanka sa čelnicima službi bezbjednosti televiziji Pink rekao da ne zna da li je reč o proruskim grupama, jer je riječ o građanima Srbije, ali da je siguran da su to antisrpske grupe i da će ovakvih pokušaja biti mnogo, jer će mnogi u svijetu pokušati da uruše stabilnost Srbije.

"Kod nas postoje duboke emocije prema Rusiji i ruskom narodu. Mi jedini nismo uveli sankcije Rusiji", rekao je Vučić i istakao da ne vaga, jer njemu "nije potrebno da ga neko iz Vagnera tapše po ramenu, dovoljno je da veruje šta je najbolje za Srbiju".

On je pitao učesnike skupa da li zaista misle da mogu da urade nešto više od nereda, a da to ne naiđe na reakciju, te istakao da kada su poraženi argumentima u Skupštini, prešlo se na nasilje u parlamentu, a kada to nije prošlo, prešlo se na ulično nasilje.

"Danas niko nije izmislio onaj karabin. Taj mladić koji je uhapšen je javno rekao da je pošao na skup", dodao je Vučić, komentarišući današnje hapšenje osobe sa puškom.

Govoreći o sastanku sa službama bezbjednosti, kazao je da su analizirali stanje javnog reda i mira i da je sve pod kontrolom i poručio da država neće dozvoliti nasilnicima i ekstremistima a ugrožavaju integritet i ustavni poredak Srbije, bez obzira na podršku koju imjaju spolja.

"Nadležni državni organi preduzeće sve mere i svi koji su prijetili ubistvima, batinjanjem ljudi, neredima, odgovaraće pred nadležnim državnim organima", poručio je Vučić i poručio da je Srbija dovoljno snađžna da se odupre svim ekstemistima.

On je rekao da država ne da je spremna da se odupre nasilju, već će reagovati spremno i odgovorno.

"Oni koji misle da mogu da sruše ozbiljnu državu pretnjama, puškom i svojim vezama u stranoj zemlji, da pobjede Srbiju ne mogu nikada", rekao je Vučić.

Dodao je da će u petak ili subotu u Minhenu razgovarati sa najvišim svetkim državnicima i da razgovori neće biti laki, ali da će poslije toga biti i mnogo dobrih vesti o fabrikama.

Vučić je dodao da je uvijek spreman za izbore i za provjeru narodne volje i poručio da će Srbija uvek čuvati i voditi svoju politiku, s tim što je samo "put Srbije, pravi put".

(FoNet)