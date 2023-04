Milo Đukanović česititao, pa otišao bez pitanja: Poslije njegovog obraćanja pjevali pjesme, himnu Crne Gore...

Milo Đukanović u svom izbornom štabu čestitao je pobjedu novom predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću. Poslije toga novinari nisu mogli da postavljaju pitanja od pesme, zvižduka i pjevanja himne Crne Gore.

Izvor: Predsjednik Crne Gore/YouTube/screenshot

Aktuelni predsjednik Crne Gore i kandidat Demokratske partije socijalista Crne Gore na predsjedničkim izborima Milo Đukanović večeras je čestitao trijumf Jakovu Milatoviću, budućem predsjedniku te zemlje koji je ubjedljivo pobijedio na izborima, osvojivši 60 odsto glasova.

"Završeni su predsjednički izbori, Crna Gora je izabrala, ja taj izbor poštujem, čestitam Jakovu Milatoviću i želim mu da bude uspješan predsjedniki jer ako on bude uspješan predsjednik, to može značiti da će Crna Gora biti uspješna država. Hvala svim građanima Crne Gore koji su masovnim izlaskom doprineli da imamo kredibilan proces koji doprinosi ugledu Crne Gore i njenim građanima. Hvala i svim građanima Crne Gore koji su mi dali glas, jer osvojiti toliko glasova posle 30 godina vlasti nije toliko jednostavno", kazao je Đukanović.

Đukanović se javnosti obratio na konferenciji za medije u svom izbornom štabu, ali nakon njegovog obraćanja novinarima nije dopušteno da postavljaju pitanja. Iako im je on dao riječ, reporterka TV Vijesti bila je nekoliko puta prekidana zvižducima, a aktivisti i simpatizeri DPS-a su i pjevali pjesme, a na kraju zapjevali i himnu Crne Gore. Đukanović je u međuvremenu apelovao na sve da puste novinari da pitaju, ali to se nije dogodilo, pa je sam objavio kraj konferencije bez pitanja. "Ne želim da dalje iscrpljujemo sve", dodao je on.

Tokom uvodnog obraćanja, napomenuo je da bi Crna Gora trebalo da napravi i sljedeći izbor, misleći na parlamentarne izbore. "Sve što se događalo ovih dana i tokom današnjih dana pokazuje da Crna Gora nema vladu, da ima zalutale instituacije, koje ni u ovom procesu nisu bile na visini zadataka. Neću ni riječ da kažem na tu temu, čestitao sam rezultate izbora, ali institucije su se pokazale vrlo slabim i jako je važno da Crna Gora poslije 11. juna dobije vladu koja će da je vodi do evropskog cilja", rekao je.

Đukanović je rekao da se na nekim izborima pobjeđuje a u nekim gubi. "U ovom izbornom procesu pokazali smo apsolutnu odgovornost prema Crnoj Gori i to ćemo raditi i u narednom periodu. Gdje god bio, šta god radio, građanska i multietnička Crna Gora ostaje moja ljubav i biću joj posvećen do kraja života", kazao je Đukanović.

(MONDO)