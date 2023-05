Vučević: Na sjeveru KiM je teror - Vojske Srbije može reagovati u svakom trenutku

Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević rekao je da su pripadnici Vojske Srbije na pozicijama da mogu u svakom trenutku da reaguju na Kosovu i Metohiji, naglasivši da je ono što se dešava na sjeveru čista okupacija i teror.

"Vojska ostaje u tom stepenu borbene gotovosti, u skladu sa odlukom predsednika Srbije. Ona nije na Jarinju, Merdaru i Brnjaku da bi čekala Srbe sa ćebadima, vodom i sendvičima i pričala da to nije lepo, već da oni koji to spremaju znaju da Srbija to neće dozvoliti", rekao je Vučević novinarima u beogradskom naselju Rakovica prilikom obilaska lokacije gdje će biti izgrađen novi BIO4 kampus.