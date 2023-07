"MARTINOVIĆU, NAPOLJE!" Totalni haos u Skupštini Srbije, sjednica na IVICI INCIDENATA (FOTO)

Na današnjoj sednici Skupštine Srbije se nastavlja rasprava o Prijedlogu grupe opozicionih poslanika za glasanje o nepovjerenju ministru unutrašnjih poslova Bratislavu Gašiću, a u jednom trenutku je umalo došlo do opšte tuče.

Izvor: RTS2/printscreen

Na današnjoj sjednici Skupštine Srbije se nastavlja rasprava o Prijedlogu grupe opozicionih poslanika za glasanje o nepovjerenju ministru unutrašnjih poslova Bratislavu Gašiću, a u jednom trenutku je umalo došlo do opšte tuče. Aleksandar Martinović je u utorak na sraman način napao poslanike opozicije tako što je spočitavao pojedincima to što nemaju djecu.

"Ja hranim troje djece, pa šta vi hoćete da kažete da samo vi imate i volite djecu? Hoćete da sada nabrajamo ko od vas niti je u braku niti ima djecu, nego umjesto dejce hrani kuče, mače i zlatnu ribicu. Kako vas bre nije sramota", izjavio je Martinović na sjednici obraćajući se opozicionim poslanicima.

Tako je današnja sjednica počela u uzavreloj atmosferi i povicima poslanika opozicije Martinoviću “Napolje, napolje!”. Oni su istovremeno stajali i držali plakate na kojima piše “Olivera Zekić”, “Progon poštenih policajaca”...

"Dok čovjek koji ovdje prebraja djecu narodnim poslanicima sjedi ovde u sali s nama, nećemo dozvoliti da Skupština zasjeda. Ovaj čovjek je najgrublje povrijedio dostojanstvo svakog građanina države Srbije", poručila je poslanica demokrata Tatjana Manojlović.

Ona je u jednom trenutku otišla pred poslanike SPS i JS i poručila im da treba da osude to što je Martinović rekao prethodnog dana. "To je skandal", poručila im je, no nisu reagovali na to.

Pogledajte današnji haos u Skupštini Srbije

U jednom trenutku je umalo došlo i do fizičkog obračuna kada je poslanik Jedinstvene Srbije Dragana Markovića Palme, Života Starčević počeo da nasrće na poslanika koalicije Zajedno Đorđa Miketića. U sve se umiješao i Palma, ali su se na kraju poslanici JS ipak vratili na svoja mjesta, dok su poslanice opozicije ostali da stoje u sredini skupštinske sale sa daljim pozivima Martinoviću da izađe iz sale jer vrijeđa ljude koji nemaju djecu.

Za sve to vrijeme poslanici Srpske stranke Zavetnici, Dveri i koalicije NADA mirno su sjedili na svojim mjestima i nisu se mešali ni u šta. Inače, Aleksandar Jovanović Ćuta, koji je juče dobio treću opomenu od predsjednika Skupštine i dobio udaljenje na 20 dana, ušao je u salu zajedno sa kolegama.

(MONDO/Kurir)