Srbija traži hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti UN, Vučić najavio zabranu izvoza oružja

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o situaciji na KiM.

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić iz predsjedništva se obratio javnosti i govorio o svim važnim i aktuelnim temama za građane Srbije. Predsednik je na svom Instagram nalogu objavio da je upozorio Lajčaka da je srpski narod na Kosovu i Metohiji izložen "najžešćoj torturi i progonu u proteklih 15 godina" i ponovio zahtjeve za poštovanje njihovih prava i bezbjednosti.

"Juče smo imali razgovore sa Miroslavom Lajčakom i EU pokušava koliko je to moguće da zahteva neku vrstu deeskalacije. Republika Srbija je ispunila sve da do deeskalacije dođe. Već 11 godina učestvujem u razgovorima oko KiM. Danas se naša zemlja nalazi u najtežoj situaciji, ne svojom krivicom, svakodnevnim aktivnostima režima u Prištini i onim koji blagonaklono gledaju na to, na tiho etničko čišćenje Srba na KiM", rekao je predsjednik.

"Mogao sam da zabijem glavu kao noj u pijesak i kažem ništa se nije desilo. Ne pada mi na pamet da lažem sopstveni narod. U skladu sa tim, obavještavam vas da akcija progona i etničkog čišćenja srpskog naroda dobro organizovana i podržana od međunarodne zajednice", dodao je Vučić.

"Pod jedan su donijeli odluku da sve viđenije Srbe koji bi mogli da budu tačka otpora režimu u Prištini, ti ljudi moraju da budu pohapšeni ili ubijeni. Ta akcija je krenula u Štrpcu još 2021. godine. Ljudi koji su tada uhapšeni u pritvoru su već godinu i po dana, a uhapšeni su zbog navoden zloupotrebe službenog položaja. Ne postoji takav slučaj u svijetu. Štrpce je obezglavljeno. Ćuti Euleks, ćuti međunarodna zajednica. Ne mogu da ćutim", kazao je Vučić, navodeći brojne slučajeve hapšenja Srba, koje je Kurtijev režim izveo.

"Akcija je brižljivo pripremana. Najprije je morala da bude urađena puna kriminalizacija našeh naroda, koju su pomagali brojni inostrani, ali i domaći mediji. To je bilo toliko jezivo, da niko o Srbima na sjeveru KiM niko nije govorio drugačije nego kao pripadnicima kriminalnih organizacijama. U toku je drugi dio akcije, u kojoj pokušavaju da zastraše dodatno stanovništvo na sjeveru, zauzeli su Jarinje, Šarplje, Zvečan, Kosovska Mitrovica, Brnjak, Lučki most...To su sve tačke na kojima pokušavaju da spriječe blokade, da bi onemogućili uvoz srpske robe."

Vučić je danas najavio da će tražiti razgovor sa šefom NATO-a Jensom Stoltenbergom, a nakon toga i hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija (UN) zbog situacije na Kosovu.

Kaže da je Srbija uradila sve što je mogla da bi došlo do deeskalacije situacije na Kosovu, ali da se na Kosovu sprovodi "akcija pogroma, progona i etničkog čišćenja" Srba koja je "dobro organizovana i podržana od dijela međunarodne zajednice".

Takođe, predsjednik Srbije je tokom obraćanja iz sekreterijata predsjedništva rekao da će se provjeriti kako stoje ugovori i da će najvjerovatnije tokom sljedeće sedmice potpisati odluku o zabrani daljeg izvoza municije, "bilo kakvog oružja, oruđa, bilo kakve municije iz Republike Srbije".

