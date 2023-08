Pojavile su se i prve fotografije sa mesta nesreće.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić/YouTube/screenshot

Nedaleko od aerodroma "13. maj" kod Zemun Polja, tačnije u Batajnici, danas je oko 12 časova pala ultra laka letjelica "Esqual VM-1C" registracije YU-A299, a pilot letjelice je poginuo. U pitanju je A. A. koji je neposredno prije pada, preko radio-veze, javio da su mu otkazale komande i da avion ne radi.

Sve nadležne službe poslale su na teren ekipe kako bi se utvrdile okolnosti kako je došlo do pada. Mediji su javili da je tijelo jedne osobe nađeno u kukuruzištu kod Batajnice, u visini nadvožnjaka, kod auto-puta Novi Sad - Beograd, gdje se srušio avion. Iz Hitne pomoći rečeno je da je njihova ekipa i dalje na terenu, a na licu mjesta su i policija i vatrogasci.

Pojavile su se i prve fotografije sa mjesta nesreće:

Vidi opis "Neposredno prija pada javio da su mu otkazale komande" (FOTO/VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Br. slika: 10 10 / 10

Rukovodilac letenja na sportskom aerodromu "13. maj" Boško Todorović rekao je za beogradske medije da je vodio taj let i potvrdio da je izgubio kontakt sa pilotom. Dodao je da pretpostavlja da je uzrok pada aviona otkaz na komandama.

"Pilot je poletio oko 12 sati svojom letilicom sa aerodroma iz Zemun polja kako bi navodno isprobao neke komande, ali nažalost usljed jednog manevra primijetio je da mu na tabli iskače greška. O svemu je obavijestio bazu, ali je ubrzo prije nego što je navodno i dobio povratnu informaciju pao i zapalio se. Pad je bio ubrzan u nije uspio da reaguje. Nije poznato da li je pilot živ izgorio ili je preminuo prije nego što se zapalio", naveo je jedan izvor za Kurir i dodao:

"Ljudi iz baze aerodroma odmah su obavijestili nadležne o mogućoj nesreći i MUP ga je ubrzo pronašao u njivi koja je gorjela. Vatrogasci su jedva došli do nepristupačnog terena i ugasili požar. Tijelo je ugljenisano i uviđaj je toku", kaže on i dalje navodi da će tijelo biti prevezno na obdukciju koja će utvrditi kako je došlo do nesreće i da li je poginuo prije nego što se zapalio avion.

Esqual VM-1C

Portal "Tango Six" je još 2012. godine napravio reportažu o ovoj letjelici i njenom vlasniku. "Esqual" je visokoperformansna ultra-laka letjelica čiji je inženjerski i proizvodni projekat otkupljen od grupe inženjera iz Španije. Globalno ih je proizvedeno oko 20 primjeraka. Nakon otpočinjanja proizvodnje u Srbiji izrađeno je ne više od 5 letjelica. Letjelice su proizdođene u kitu (segmentima koje kupac sam sastavlja), ne serijski.

Predstavljanje aviona Esqual VM-1 C Izvor: Youtube/TangoSix

Podsjetimo, nesreća se dogodila nedaleko od poletno-sletne staze aerodroma nakon faze poletanja. U dvosjedu se nalazio samo pilot. Odmah nakon nesreće, odnosno gubitka kontakta sa letjelicom Spasilačko-koordinacioni centar Direktorata civilnog vazduhoplovstva uzbunio je Helikoptersku jedinicu MUP-a Srbije koja je poslala dežurni helikopter u pretragu. Letjelica je locirana za manje od 10 minuta.

Pogledajte 00:23 Prvi snimci sa mesta pada aviona Izvor: Kurir/Zorana Jevtić Izvor: Kurir/Zorana Jevtić

(MONDO)