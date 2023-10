Planirao da pobije više ljudi: Optuženi za ubistva u Mladenovcu nosio još dvije bombe

Ubici iz Mladenovca su pored ove bombe pronađene još dvije! I to bombe koje se koriste u obračunima za uništavanje ljudstva - u ratu!

Izvor: MUP Srbije

U. B., masovni ubica iz okoline Mladenovca u svoj krvavi pohod 4. maja, kada je ubio devet, a ranio 12 osoba, ponio je sa sobom i bombu, odnosno minsko-eksplozivno sredstvo namijenjeno za uništavanje oklopnih borbenih vozila! Kako saznaje "Blic", optužnica koju je Više javno tužilaštvo u Smederevu podiglo protiv U. B napisana je na 210 strana. Prema njihovim informacijama, u njoj je detaljno opisano kako je U. B. ubio svoje žrtve, ali i koje je oružje poneo sa sobom u namjeri da ubije poznanike i komšije iz sela Dubona i Malo Orašje kod Mladenovca.



Jezivi podatak ukazuje da je U. B. sa sobom pored automatskog oružja - kalašnjikova iz kojeg je pucao - ponio i eksploziv koji ima toliko veliku razornu moć da je broj žrtava mogao da bude mnogo veći. Ipak srećom, U. B. je eksploziv zaboravio u "mercedesu" kojim se odvezao na mjesto zločina.

"On je imao kumulativnu ručnu bombu - minsko eksplozivno sredstvo za uništavanje oklopnih borbenih vozila. On je to ponio sa sobom i ostavio u kolima koja je koristio da se doveze na mjesto zločina. Tu bombu je nabavio njegov otac, koji je takođe optužen", kaže izvor upoznat sa slučajem.

"U. B. su pored ove bombe pronađene još dvije! I to bombe koje se koriste u obračunima za uništavanje ljudstva - u ratu!

"Policija je u kućama u kojoj je živio ubica, odnosno u kući u kojoj je živeo ubicin otac, našla municiju sa zapaljivim zrnom koja je zabranjena građanima, dva prigušivača, optičke nišane, kao i razne dijelove za oružje", kaže izvor upoznat sa istragom i dodaje da postoji opravdana sumnja da je ovo oružje nabavio R. B., otac ubice U. B.

Obavljeno je i oko 60 različitih vještačenja koji bi trebalo da nesumnjivo potvrde da je U. B. izvršio teška ubistva. "Obavljena su balistička, DNK, fizičko-hemijska, sudsko-medicinska veštačenja. Takođe, urađeno je i psihijatrijsko veštačenje osumnjičenog Blažića, ali i vještačenje mobilnog telefona. Psihijatrijsko veštačenje ukazuje da je on bio potpuno uračunljiv", rekao je izvor upoznat sa istragom.

(MONDO/Blic)