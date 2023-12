Stigli rezultati obdukcije: Otkriveno kako je stradala djevojčica iz Sjeverne Makedonije

Obdukcioni nalaz otkrio kako je ubijena Vanja Đorčevska.

Izvor: mvr.gov.mk

Vanja Đorčevska (14) je ubijena hicem iz vatrenog oružja, navodi se u obdukcijskom nalazu Sudske medicine, saznaje Skoplje1.

Nalaz, na kome se radilo 17 dana, demantuje glasine u medijima, ali i komentare profesora kriminalistike da se djevojčica tokom otmice možda ugušila u vreći u kojoj je bila zarobljena. To bi značilo da je Vanja bila živa dok je bila u automobilu sve dok nije odvezena do mesta gdje je upucana. U istrazi ostaje nepromjenjena činjenica da je osumnjičeni Ljupčo Palevski-Palčo pucao na Vanju. Nakon strijeljanja, Vanja je bila zakopana u ataru sela na mjestu koje je mini-deponija. Prema nezvaničnim informacijama do kojih je Skoplje1 došao iz Sudske medicine, Vanja je pogođena u predjelu glave.

Ekspert za metke će morati da odgovore iz kakvog oružja je ispaljeno. Tužilac koji istražuje slučaj primio je izveštaj sudske medicine u petak. U njemu se daju odgovori na niz otvorenih pitanja vezanih za otmicu i ubistvo Vanje. Prema zvaničnim podacima koje su saopštile institucije na osnovu saznanja i izjava osumnjičenih koji su priznali krivicu, od otmice do ubistva devojčice prošlo je dva sata i 40 minuta.

Prema dokazima, među kojima su i podaci iz obdukcije, biće utvrđen dalji tok istrage. Biće izdati dodatni nalozi za davanje materijala, vještačenja, ispitivanja lica koja mogu imati neka saznanja. Između ostalog, nalaz može biti presudan za kvalifikaciju krivičnih djela za koja će osumnjičeni sada biti procesuirani. Skoplje1 je saopštilo da su listinzi telefonskih operatera, telefonski i kompjuterski uređaji, otisci prstiju – samo dio predmeta koje već dvadesetak dana analiziraju istražni organi, u okviru istrage o ubistvima Vanje Gorčevske i Pančea Žežovskog.

Ubijeni Panče i Vanja.

Izvor: Facebook/printscreen/Pance Zezovski/mvr.gov.mk

Za ovaj slučaj, od početka istrage Tužilaštva do sada, nema novih osumnjičenih osim šestorice, od kojih je petoro u pritvoru duže od pola mjeseca.

U ovom slučaju, Ljupčo Palevski-Palčo je osumnjičen da je planer, organizator i izvršilac dva ubistva. Za otmicu i ubistvo dve žrtve osumnjičeni su Velibor Manev, Bore Videvski i Vlatko Kešišev. Aleksandar Gorčevski, otac ubijene Vanje, osumnjičen je da je Palču dao informacije o vremenu kada njegova ćerka napušta zgradu i odlazi u školu. Posljednji osumnjičeni je Stefan Dimkovski, koji je uhapšen jer je pomogao Palču da pobegne jer je otišao u Beograd da pokupi Palevskog i odvede ga u Tursku.

Palevski-Palčo je u ekstradicionom pritvoru u Turskoj, dok su ostali osumnjičeni u pritvoru.

(Mondo/Blic.)