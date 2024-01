Evropski parlament uvrstio raspravu o situaciji u Srbiji nakon izbora na dnevni red

Evropski poslanici glasali su danas da se rasprava o situaciji u Srbiji nakon izbora nađe na dnevnom redu plenarne sjednice Evropskog parlamenta u srijedu, 17. januara.

Izvor: Shutterstock

Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik pozvao je da se rezolucija donese tek nakon što bude objavljen konačan izvještaj Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava /ODIHR/.

"Podržavamo debatu, ali bismo željeli da imamo rezoluciju tek kada bude objavljen konačni izveštaj ODIHR", naveo je Bilčik.

On je dodao da bi, ako je moguće da se postigne dogovor o rezoluciji do objavljivanja izvještaja ODHIR-a, to bio sveobuhvatan dogovor.

Bilčik je naveo da i dalje ne postoji datum za objavljivanje izvještaja, ali da će do toga doći narednih sedmica.

Plenarna sjednica Evropskog parlamanta počela je danas i trajaće do 18. januara.

