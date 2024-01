Ukidaju platni promet Srbije: Na Kosovu i Metohiji od 1. februara jedina valuta evro

Evro je jedina dozvoljena valuta na Kosovu, navodi se u najnovijoj Uredbi "Centralne banke Kosova", koja će stupiti na snagu od 1. februara, piše portal KoSSev.

"Jedina valuta dozvoljena za obavljanje gotovinskih platnih transakcija – u gotovini u platnom sistemu u Republici Kosovo je evro, takođe, jedina valuta prema članu 11. Ustava Republike Kosovo i članova 16. 17 i 18 Zakona br.03/l-209 o Centralnoj banci Republike Kosovo“, navodi se u članu 34. o gotovinskom plaćanju Uredbe CBK.

U sljedećem članu naglašeno je da je CBK jedina montarna vlast koja može da odlučuje o dozvoljenim apoenima valute evra za opticaj na Kosovu.

Što se tiče ostalih valuta, u ovoj Uredbi, navodi se da one koje nisu evri na Kosovu mogu da se koriste „samo kao dragocjenosti za skladištenje u fizičkom obliku“ ili na bankovnim računima u valutama koje nisu evri.

Takođe, druge valute mogu da se koriste i za međunarodno plaćanje ili za devizne aktivnosti.

Kada je u pitanju zamjena valuta, na Kosovu se od sada devize mogu mijenjati isključivo u institucijama koje imaju licencu CBK da obavljaju te usluge.

"Sve druge odredbe, koje su u suprotnosti sa ovom uredbom, stavljaju se van snage od trenutka stupanja na snagu ove Uredbe", podsjeća KoSSev na jednu od odredbi.

Uredba će stupiti na snagu od 1. februara.

Da će se na Kosovu obustaviti platni promet Srbije, posredno jе јučе de fakto potvrdio i izaslanik EU Miroslav Lajčak, podsjeća KoSSev, a prethodno je taj potez najavio Aleksandar Vučić.

"Upoznat sam sa tim. Razgovarao sam sa Besnikom Bisljimijem“, rekao je Lajčak, uvjeren da - ukoliko do toga dođe - to "neće dovesti do opasne situacije“ i da će se naći rješenje "bez negativnih posljedica“.

Platni promet Srbije u kontinuitetu funkcioniše na Kosovu i nakon rata 1999. godine u većinskim srpskim sredinama.

Dinari su preko Trezora u opticaju u trgovini, srpskim institucijama, ugostiteljstvu i ostalim privatnim uslužnim djelatnostima, podsjeća portal KoSSev.

