Talačka kriza u Smederevu: Maskiran sa pištoljem ušao u apoteku, 9 osoba držao zarobljene (VIDEO)

Poznati su detalji drame u Smederevu.

U centru Smedereva je večeras došlo do pucnjave u Karađorđevoj ulici, oko 17:40 časova, kada je maskirani muškarac naoružan pištoljem upao u apoteku. Kako se sumnja, u apoteci je bilo devet osoba i on ih je držao kao taoce.

On je uhapšen po izlasku iz apoteke. On je prvo pokušao da izvrši razbojništvo u jednom kiosku, ali je radnica zaključala vrata i pozvala policiju, a on je pobjegao.

Nakon toga je ušao u apoteku u kojoj je zatekao devet osoba. Kako očevici kažu, on je ispalio nekoliko hitaca, ali povrijeđenih nema na svu sreću.

Policija je brzo reagovala i uhapsila ga. On je sa novcem pokušao da pobjegne na zadnji izlaz apoteke.

