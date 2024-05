Šta su potpisali Vučić i Si? Srbija i Kina podigle saradnju na najviši mogući nivo - zajedničke vizije budućnosti

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i Predsednik Narodne Republike Kine Si Đinping potpisali su danas Zajedničku izjavu dve zemlje o produbljivanju i podizanju sveuobuhvatnog strateškog partnerstva i izgradnji zajednice Srbije i Kine sa zajedničkom budućnošću u novoj eri

Izvor: Amir Hamzagic / AFP / Profimedia

Predsjednik Narodne Republike Kine Si Đinping izjavio je da je u današnjim razgovorima sa predsjednikom Vučićem postignut značajan konsenzus i da će Srbija biti prva država iz Evrope sa kojom će izgraditi zajednicu sa zajedničkom budućnošću.

"Mi smo zajedno najavili da ćemo izgraditi zajednicu između Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću u Novoj eri, koja će otvoriti novo poglavlje u istoriji kinesko-srpskih odnosa. Prije osam godina Srbija je postala prvi sveobuhvatni strateški partner Kine u centralnoj i istočnoj Evropi. Danas Srbija postaje prva evropska zemlja gde ćemo izgraditi zajednicu sa zajedničkom budućnošću", poručio je Si u obraćanju nakon razmjene potpisanih međudržavnih sporazuma između Srbije i Kine u Palati Srbije.

Istakao je da, kao pravi prijatelji i dobri partneri, Kina i Srbija uživaju političko povjerenje koje je snažno kao stijena.

"Naša praktična saradnja je unaprijeđena, koordinacija je bliska kada je riječ o međunarodnim pitanjima i imamo to čelično prijateljstvo koje je samo sve više i više jača", naglasio je Si.

Rekao je da su se sa srpskim domaćinima dogovorili o strateškim posebnim odnosima koji su, kako je rekao, na izuzetno visokom nivou.

"Dogovorili smo se da proširimo stratešku komunikaciju, da usmeravamo ovu zajednicu sa zajedničkom budućnošću u Novoj eri. Dvije strane čvrsto podržavaju uzajamne interese i zaista imamo snažne političke odnose koje doprinose ovoj zajednici", poručio je Si, prenosi Politika.

"2016. godine, bio sam u državnoj posjeti Srbiji i iskusio sam toplu i srdačnu dobrodošlicu kod domaćina iz srpskog rukovodstva i to su zaista draga sjećanja i uspomene koje danas čuvam. Vrativši se poslije osam godina, zaista sam dirnut što sam vidio da pod rukovodstvom i liderstvom predsjednika Vučića, srpska ekonomija i društveni razvoj zaista imaju snažan zamajac, imaju nacionalnu snagu i međunarodna pozicija se značajno poboljšala, a i životni standard ljudi konstantno raste", rekao je Si.

On je rekao da je bio duboko dirnut dočekom koju mu je priredio srpski narod i da osjetio njegovo prijateljstvo prema Kini i kineskom narodu.

Vučić: Kina uvijek uz Srbiju

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da čelično prijateljstvo Kine i Srbije niko neće moći da razdvoji i zahvalio se kineskom predsjedniku Si Đinpingu što je ta zemlja uvijek bila uz Srbiju kad god joj je bilo teško.

On je nakon razmjene potpisanih sporazuma rekao Siju da će i Srbija uvijek biti uz Kinu.

"Kina nikada nije okrenula glavu od Srbije, bili su uz nas i prije 25 godina. Otvorili ste nam prozore nade. Beskrajno vam hvala, dobrodošli ste uvijek u svoju drugu kuću", rekao je Vučić.

On je rekao i da je Si potvrdio da će Kina ne samo učestvovati na Ekspu2027 već i da će svojim iskustvom i znanjem da pomogne Srbiji da to organizuje i predstavi se u najboljem svijetlu.

Rekao je da je Srbija kupila pet vozova od Kine i još devet za lokalne pruge, ali da je namjera da se vozovi proizvode u Srbiji.

Kako je rekao, iako su mu se svi smijali zbog toga, započeli su i pregovore sa kineskom kompanijom oko letećeg taksija koji će Srbija uspostaviti 2027. godine.

Objasnio je da se radi o jednoj od najpoznatijih kompanija u svijetu, ali da ne želi da otkriva ime, kao i da je u pregovorima sa proizvođačima električnih automobila.

"Hvala Siju i na donaciji od 26 miliona evra kao podršku za dalji razvoj Srbije. U svim oblastima društvenog života vidimo mogućnosti za napredak. Od kulture i sporta do finansija, možemo mnogo da uradimo. Sve što smo sanjali oko pruge Beograd - Budimpešta završićemo do kraja godine uz pomoć kineske kompanije. Mađari su nas uvjerili da će do 2026. završiti svoj dio", rekao je Vučić.

Dodao je i da je sa Sijem razgovarao o saradnji sa drugim zemljama, od Mađarske do UAE.

Dodao je da imamo izuzetnu saradnju u oblasti bezbjednosti i odbrane i da će se to nastaviti, kao i da se nada da će saradnja u oblasti zaštite životne sredine i energetike da se produbi.

"Razgovarali smo i o novim avio linijama do Šangaja i Vanžaoa. To su velika i važna mjesta, a sačuvaćemo i ovaj do Pekinga. Razgovarali smo i o kineskim kompanijama, željezari, unapređenju turizma", rekao je Vučić i dodao da su razgovarali i o situaciji u Ukrajini i Gazi.

Vučić je zahvalio Siju što ga je pažljivo slušao i poručio mu da je mogao da vidi šta o njemu i o Kini misli srpski narod koji ih je dočekao ispred Palate Srbija.

Mitić: Srbija je prva zemlja koja ima ovakav sporazum sa Kinom

Aleksadar Mitić sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu je rekao da je predsjednik Si 2013. kada je došao na čelo države ponudio potpuno drugačiji pogled na svijet, na razvoj svijeta, istakavši posvećenost međunarodnom pravu i Povelju UN, a ne tzv. pravilima.

Dodao je da se Kina ne bavi pravljenjem saveza, nego inicijativama koje neko može dobrovoljno prihvatati i učestvovati u implemetnaciji.

“Srbija je prva zemlja koja ima ovakav sporazum o izgradnji zajednice Kine i Srbije u izgradnji zajedničke budućnosti u novoj eri. Kada se juče pojavila, ta formulacija me je pozitivno obradovala jer znam koliko je njemu lično (Siju) važan taj koncept“, naveo je Mitić za RTS.

Napomenuo je da Kina poštuje vojnu neutralnost Srbije i politiku nezavisnosti u odlučivanju.

“Srbija je uprkos raznim pritiscima očuvala samostalnost u odlučivanju i na vrijeme strateški dobro promislila gdje će biti Kina za 10 godina“, rekao je Mitić.

(MONDO/RTS)