Vučić: Odgovorni za nesreću u Novom Sadu će uraditi ono što je moralno

Počasni član Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić poručio je večeras da će odgovorni za nesreću u Novom Sadu uraditi ono što je moralno i istakao da su teški dani iza za svakog normalnog i pristojnog čovjeka u Srbiji.

Vučić je istakao da će odgovorni učiniti ono što je moralno, a ne ono što od njih traži, kako je rekao, "ološ koji se nikad nije suočio sa sopstvenom odgovornošću i čini sve na štetu Srbije".

Obraćajući se na sjednici Glavnog odbora SNS u "Sava centru", koja je počela minutom ćutanja za nastradale, rekao da i da je važno što je u noći protesta u Novom Sadu sačuvan mir.

On je pozvao članove stranke da obiđu sve porodice stradalih u Novom Sadu i da im pomognu.

"Ono što je za mene važno jeste da Srbija mora da oda veliko poštovanje porodicama, da na svakom mestu pokazujemo pijetet i da se borimo za Srbiju. Sve će učiniti da nas zaustave. Sve će da unište Srbiju ako se ne budemo borili", rekao je Vučić, koji je predsjednik Srbije.

Najavljena rekonstrukcija Vlade

On je naveo da u koalicionim partnerima SNS nema prijatelje i da se u to uvjerio prethodnih dana.

"Sve nam isto misle", rekao je on i najavio da je važno otvoriti karte, te da će od marta do juna uslijediti rekonstrukcija Vlade Srbije.

Vučić je rekao da je SNS najjača stranka i da je ponosan što je dio nje, te poručio da je ona pobjednička bila i ostaje.

On je rekao da će razmisliti da li da zbog protesta koji su najavljeni za ponedjeljak putuje u Azerbejdžan.

"Moja molba za vas je da se svi ujedinite i spremate za izbore kao da su u aprilu i maju naredne godine. Možemo da padnemo, ali sramota je da ne ustanemo i da ovu zemlju predamo u ruke ološu koji je ćutio i za nezavisno Kosovo, otcepljenje Crne Gore. U borbu, od kuće do kuće, od vrata do vrata. Da pokažemo koliko volimo Srbiju", poručio je on, prenosi Srna.

Obraćanje Vučića bilo je otvoreno za medije, a Glavni odbor SNS-a će svoj dalji rad nastaviti iza zatvorenih vrata.

