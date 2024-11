"Važno je da bude kazne, za nauk da nam se ne ponovi": Vučić o nesreći u Novom Sadu, pomenuo i ostavku Vesića

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti o svim aktuelnim temama, prije svega o nesreći koja se dogodila u petak u Novom Sadu kada je stradalo 14 osoba, dok je troje teško povrijeđeno.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije "Ćirilica" gdje govori o svim važnim temama, sa fokusom na nesreću u Novom Sadu koja se dogodila u petak 1. novembra nešto prije 12 časova kada se urušila nadstrešnica stanične zgrade Željezničke stanice kada je stradalo 14 osoba, dok je troje povrijeđenih koji se nalaze u teškom stanju. Vučić je u svom prvom obraćanju javnosti u petak najavio "političku i krivičnu odgovornost", a večeras je u vanrednoj konferenciji za medije Goran Vesić, ministar građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja, najavio da podnosi zvaničnu ostavku.

"Najprije, poslije užasne tragedije, koja je pogodila svakog čovjeka u zemlji, da izjavim saučešće još jednom porodicama stradalih. Vjerujem da govorim u ime cijele Srbije, svi se molimo za teško povrijeđene i nadamo se da će, uz pomoć ljekara i Božje moći, da prevaziđu teške povrede koje su ih zadesile. Kada se dogode ovakve tragedije, država i nacija su uvijek kao porodica. Pristojni ljudi u tuzi ne traže bilo čije glave, već traže da izađu iz svega snažno zagrljeni. Bitan je naš odnos prema žrtvama i važna je odgovornost, krivično pravna. Biće mnogo teško i tužilaštvu i sudovima da ustanove, da nije bilo stakla, da li bi to stajalo još godinu, dvije ili tri", započeo je Vučić i nastavio:

"To je tada bilo inovativno djelo 1964. godine, kao hala Pinki. Ali se ubrzo vidjelo da onakav krov ne može da stoji. Kada se srušio krov u Moskvi, poginulo je 80 do 90 ljudi. Ovdje je riječ o grešci struke, a ne bih bio u koži sudija, vještaka, tužilaštva... Krivično će odgovarati svi koji snose dio odgovornosti. Kada sam to rekao, to mora da nam bude nauk da nam se ne ponovi. Imamo nekoliko važnih pitanja. Ta odgovornost mora da bude jasna i nedvosmislena. Naslušao sam se svakakvih gluposti poput 'da su to radile kineske kompanije, ko je to radio'...".

O ostavci Vesića

"Mnogo puta sam sa njim razgovarao ovih dana. Kažu da sam ga ja natjerao da podnese ostavku. Nisam bio siguran, razumijevajući i to što misli većina u Vladi, da je gest Vesića neophodan. Nisam bio siguran zbog čega se i nisam izjašnjavao. Poštujem Goranovo političko i ljudsko poštenje, ali ga nisam ni savjetovao niti govorio da to čini ili ne. Pokazao je odgovornost. On nema niti može da ima odgovornost. Dobru odluku je donio, da dok se vodi bilo kakav postupak, kad prođe sve, onda će moći čista obraza da izađe pred svakoga. Ova tri dana bila su teška za svakoga od nas", nastavio je Vučić.

Da podsjetimo, u nesreći u Novom Sadu stradalo je 14 osoba, dok je troje teško povrijeđeno i oni se i dalje nalaze u KBC Vojvodina. V.D. direktora KBC Vojvodina Vesna Turkulov otkrila je u svom posljednjem obraćanju da su sve tri povrijeđene osobe i dalje u jako teškom stanju, ali da lekari ne prestaju da se bore za njih.

