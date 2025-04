Bilećanin štrajkuje glađu: Traži pravdu za sina koji je stradao u nesreći

Bilećanin Milimir Radovanović prije sedam godina izgubio je sina koji je podlegao uslijed povreda koje je kao suvozač zadobio u saobraćajnoj nesreći.

Izvor: Screenshot/BN TV

Revizijom slučaja na zahtjev osiguravajuće kuće 2 i po godine nakon nesreće i ponovnom presudom u kojoj se navodi da je njegov sin djelimično kriv za svoju smrt, dok vozač koji se u trenutku nesreće kretao prekomjernom brzinom sa svojim advokatom izbjegava odgovornost za pogibiju tada 23-godišnjeg Nikole, Milimira proganja nepravda pa je odlučio stupiti u štrajk glađu.

“Niz propusta dogodio se kod utvrđivanja okolnosti zbog kojih je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je moj sin Nikola, kao suvozač, izgubio život prije sedam godina”, kaže Milimir Radovanović, objavio je BN.

Tvrdi da je tražio izvještaj o saobraćajnoj nesreći i foto dokumentaciju, ali Policijska stanica Bileća mu to nikada nije dostavila.

Nezadovoljan je i naknadnim vještačenjem koje je tražila osiguravajuća kuća a uslijed koje je nadležni sud preinačio svoju prvobitnu odluku.

"Suština mog dolaske je što od samog starta nije se radilo kako treba. Što je okrivljeni s kojim je moj sin bio u autu ovdje ušao nenormalnom brzinom, a kako mi je rekao i drugi učesnik u saobraćaju, da bi se poslije zaštitio na svaki mogući način kako je ovdje ograničenje brzine 80 kilometara na sat, dok znakovi suprotno pokazuju.

Poslije toga, presudama oko imovinsko pravnih odnosa vezano za obeštećenje, ja sam dobio zajedno sa familijom to obeštećenje, a poslije dvije i po godine oni su navodno utvrdili da moj sin nije bio vezan i da snosi dio odgovornosti zato što je stradao.

To me najviše peče, ne mogu da se pomirim sa tim da mi je on kriv za smrt kao suvozač", ističe Radovanović.

Štrajk glađu trajaće dok se ne dokažu sve okolnosti uslijed kojih je došlo do stradanja njegovog sina, kaže Radovanović. Naglašava da ga posebno boli što je okrivljeni napustio vozilo nakon nesreće i u njemu ostavio povrijeđenog Nikolu.

Radovanović je sa svojim advokatom uputio reviziju Vrhovnom sudu Republike Srpske nakon donošenja posljednje presude koja se u potpunosti kosi sa pravosnažnom presudom koja je prvobitno donesena.

Dok se čeka odluka Vrhovnog suda, Milimiru je stiglo rješenje o prinudnoj naplati dijela sredstava koja po posljednjoj presudi treba da budu vraćena osiguravajućoj kući.

U cijeloj priči, ovog Bilećanina najviše boli nepravda i kopanje po starim ranama uz zvanični stav institucija da za smrt njegovog sina izgleda niko nije kriv osim njega samoga.

