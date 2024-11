Do sada saslušano 40 ljudi: Dug lanac odgovornosti za nesreću u Novom Sadu - šta kaže struka, a šta politika

Treći je dan od kako se urušila nadstrešnica Železničke stanice u Novom Sadu i usmrtila 14 ljudi. Troje povređenih i dalje je u kritičnom stanju. Istovremeno, nadležni pokušavaju da utvrde ko je odgovoran za tragediju.

Lanac odgovornosti za nasreću u Novom Sadu je dug - objašnjava profesor Građevinskog fakulteta u penziji Branislav Ivković. Na njegovom početku su, kaže, oni koji projektuju i vrše tehničku kontrolu projekta. Potom resorno ministarstvo.

"Ministrastvo donosi rješenje o građenju koje ne može biti izvršno dok se ne uradi projekat za izvođenje. Tek kada se uradi projekat za izvođenje, pristupa se izgradnji projekta, pri čemu investitor odlučuje ko je stručni nadzor, a kada se završi izgradnja, bilo je neophodno da se izvrši tehnički prijem", naveo je Ivković.

Prema njegovim riječima, prijem opet mora da radi kompanija kao nadzor koja ima licence i licencirane inženjere, a nakon toga treba da bude dobijena upotrebna dozvola.

"Ja lično ne znam da li je bio tehnički prijem i da li je dobijana upotrebna dozvola, ali pretpostavljam da čim je stanica bila u upotrebi da je to tako," naveo je Ivković.

Projekat rekonstukcije započet prije tri godine radio je Saobraćajni institut CIP. Izvođač je bio kineski konzorcijum, a radove je nadzirala firma Utiber - većinski u mađarskom vlasništvu sa projektnim biroom u Novom Sadu. Dok se utvrđuju činjenice o uzrocima tragedije u kojoj je stradalo 14 ljudi, a troje teško povrijeđeno, ostaci nadstrešnice i noseće sajle premještene su na drugu lokaciju.

"Neko je rekao da je to namjerno sklonjeno. Oni ne razumiju taj proces da tužioci kažu ovo mi je važno kao dokaz, na sigurno mjesto se vozi i policija čuva to. A šta je to? To su sajle i zato sam juče i rekao da na prvi pogled se može utvrditi da je vidljiva korozija tih metalnih sajli", naveo je ministar policije Ivica Dačić.

Saslušanja u toku

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu do sada je saslušalo 40 ljudi. Pored krivične odgovornosti nadležni još jednom uvjeravaju da će biti i političkih posljedica.

"Što se tiče političke odgovornosti ona mora da postoji... pričao sam sa Aleksandrom Vučićem. To uopšte nije upitno, samo što ćemo tu odluku donijeti hladne glave i racionalno a ne nošeni brojem tvitova i objava na mrežama i lijepljenja plakata. Nego za tu odluku od koje se ne beži, niti se može pobjeći, to će biće rezultat političkih razgovora i objektivnog sagledavanja", rekao je premijer Miloš Vučević.

Odgovorni moraju snositi posljedice, poruka je i stručnjaka kako zbog svih projekata koji su u toku ili se planiraju, tako i zbog povjerenja građana.

"Ogroman je investicioni ciklus u Srbiji u posljednih 12 godina. Dao šansu mladim inženjerima koji uče od starijih. Ovo je tragedija i upravo zbog toga treba da se pronađe krivična i moralna odgovornost da završimo sa tom pričom", kaže Ivković.

Oglasila se i SANU. Uz saučešće porodicama saopštava da je tragedija upozorenje da se takvi slučajevi ne smiju ponoviti.

