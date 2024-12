Uroš Blažić pretučen u zatvoru u Smederevu: Ubica iz Mladenovca stupio u štrajk glađu

Uroš Blažić je pretučen u zatvoru.

Izvor: Kurir/Marko Karović

Uroš Blažič saslušan je 23. decembra u Višem sudu u Smederevu od strane sudije za izvršenje krivičnih sankcija tog suda, potvrđeno je iz Višeg suda u Smederevu.

On je saslušan na okolnosti zadobijanja povreda u Okružnom zatvoru u Smedrevu, gdje se nalazi u pritvoru. Uroš Blažić je zadobio lake tjelesne povrede, navodi se u izvještaju ljekara od 16. do 19. decembra. Prema nezvaničnim informacijama, u znak protesta što navodno uprava zatvora nije preduzela odgovarajuće mjere da ga zaštiti, on je stupio u štrajk glađu.

Okolnosti o tome kako je Uroš Blažić pretučen i ko je to uradio nisu poznate.

(Nova/MONDO)