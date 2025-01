Studenti iz Beograda krenuli pješice ka Novom Sadu: Noć proveli na stadionu u Inđiji, ovo im je dalja ruta

Oko 400 studenata sa beogradskih fakulteta krenulo je pješice iz Beograda za Novi Sad.

Studenti beogradskih fakulteta juče su krenuli pješice iz Beograda do Novog Sada, kako bi se pridružili kolegama na blokadi tri mosta u tom gradu. Kako je planirano, 1. februara, studenti i granđani blokirće Žeželjev most, Varadinski most i Most slobode.