Freshwave2024: "Održano najveće izdanje festivala do sada"

Nastupima preko 100 izvođača održano je dvanaesto izdanje Freshwave Fesivala na banjalučkoj tvrđavi Kastel.

Izvor: Freshwave festival

Kamp se danas zatvara. Festival je okupio više desetina hiljada posjetilaca iz više od 30 evropskih i svjetskih zemalja!

Freshwave 2024 je ovog ljeta na Kastelu od 1. do 3. avgusta okupio više desetina hiljada posjetilaca i preko stotinu izvođača.

"Who See, Tsunami Flo, Z++, Hiljson Mendela, Grše, Vojko V. Adana Tvins, Konstantin Sibold, Rakon, Drunken Kong, Coeus i čuvene Devetke 999999999 bili su headlajneri i koheadlaneri ovogodišnjeg izdanja Freshwave Festivala i na energetskom talasu zapljusnuo sve nezaboravnim nastupima i savršenim uspomenama. Nastupima na šest festivalskih bina: LIVE, Main, Energy, Nirvana, Funk You, Camp stage i pridruženoj dnevnoj Riverside bini u tri dana okupili smo osim izvođača i posjetioce najvećeg muzičkog festivala u BiH iz više od 30 svjetskih i evropskih zemalja", saopštili su organizatori.

Nezaboravno je bilo ovog ljeta i u festivalskom kampu uz bedeme Kastela na lijevoj obali Vrbasa od 31. jula, danas 4. avgusta zatvara se festivalski kamp i tim činom i zvanično će biti završen dvanaesti Freshwave.

"Vojko V. postao je krunisani kralj festivala sa doživotnom rezidenturom, a premijernim nastupima mnogobrojnih izvođača Freshwave je ponovo pokazao svu svoju snagu učvršćujući regionalnu scenu, dajući izvođačima u usponu da podijele binu sa najvećem svjestdkim i regionalnim zvijezdama na najvećem festivalu u BiH", stoji u saopštenju.

Osim toga, kako su istakli, potvrđen je status festivala kao platforme za razvoj urbane kulture u zemlji i regionu čime se definitivno potvrdio ne samo na mapu evropskih muzičkih festivala već i na listu događaja od posebne društvene vrijednosti.

"Hvala svima koji su sa nama proveli nezaboravne trenutke na Freshwave2024, posjetiocima,

izvođačima, partnerima, pokroviteljima, sponzorima, a nastavak slijedi", poručili su organizatori.

(Mondo)