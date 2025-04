"Bio je dogovor da to ne spominju": Otkrivena tajna kultnog serijala "Kum", znate li koju riječ niste čuli u filmovima?

Mafijaški klasik bez spominjanja "najvažnije" riječi.

Obožavatelji filmskog serijala "Kum" koji je proslavio legende velikog platna, tek nedavno su saznali zanimljiv podatak - u kultnoj trilogiji mafijašima, ni u jednom delu nije izgovorena riječ "mafija".

Serijal prati mafijašku porodicu u SAD-u na čijem je čelu kum kao glava porodice, koji osigurava da svi ostanu u svojoj ulozi i ne stvaraju probleme. Ono što je interesantno je činjenica da su scenario filma, donekle, oblikovale prijetnje iz stvarnog života.

Riječ "mafija" nije smjela da se spominje u filmovima zbog prijetnji pravih šefova kriminalnih porodica. Leni Montana, koji je u filmu utjelotvorio lik plaćenog ubice Luke Brasija, zapravo je sarađivao sa porodicom Kolombo.

Njegov šef bio je Džo Kolombo, koji nije bio zadovoljan sa nekoliko dijelova filma. Pod okriljem italijansko-američke lige za građanska prava, kriminalni bos i pjevač Frenk Sinatra imali su problema sa rječju "mafija". Poručili su da neće podržati film ako se ta riječ nađe u scenariju jer je "mafija" pogrdan izraz za Amerikance italijanskog porekla.

"Šta je to mafija? Mafije nema. Jesam li ja glava porodice? Da - moje žene, četvorice sinova i ćerke. To je moja porodica", izjavio je Kolombo 1971. godine za "The New York Times".

Zbog toga je producent Al Rudi sklopio dogovor s Ligom da se ta reč uopšte ne koristi i umjesto toga su je izbjegavali u scenariju. Kanadski novinar Malkom Gladvel otkrio je u jednoj epizodi podkasta "Revisionist History" da su producenta okružili pripadnici mafije jer su bili zabrinuti kako će film prikazati njihovu organizaciju.

"Prema Rudijevim rečima, Kolombo i trojica njegovih ljudi sastali su se s njim jer su mislili da će film loše uticati na mafiju. Nisu čak ni pročitali scenario, već su imali jedan zahtjev: "Izbaci riječ "mafija" iz scenarija". Rudi je odmah pristao, dopustivši im da misle kako su ga zastrašili i oslabili film, iako je u tajnoj verziji scenarija reč "mafija" ionako bila spomenuta samo jednom".

