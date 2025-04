Zvijezda "Narcos: Mexico" u komi: Glumac (43) u kritičnom stanju nakon bakterijske infekcije

Glumac iz popularne Netfliksove serije, Manuel Masalva, navodno se bori za život i nalazi se u "indukovanoj komi".

Izvor: Instagram printscreen / manuelmasalva

Glumac iz popularne serije "Narcos: Mexico" Manuel Masalva navodno se "bori za život" u "indukovanoj komi", nakon što je dobio agresivnu bakterijsku infekciju u inostranstvu, prenosi The New York Post.

Njegov bliski prijatelj Mario Moran, otkrio je kakvo je njegovo stanje u TikTok snimku.

"Moj brat se bori za život daleko od kuće", rekao je on u četvrtak. Moran je dodao da je Masalva - "žrtva vrlo agresivnog virusa" dok je bio na odmoru, iako nije precizirao gdje se tačno incident dogodio.

"To ga je dovelo do indukovane kome. Od danas, njegova situacija je i dalje delikatna", naveo je on. Moran je kasnije podijelio vezu ka fondu, putem kojeg prikuplja pomoć za svog prijatelja, kako bi to pokrilo sve njegove bolničke račune dok se bori za život.

"Lijekovi su ogromni, a u zemlji u kojoj je sve teže, svaka pomoć, ma koliko mala, može napraviti razliku u ovom veoma teškom trenutku. Ako možete doprinijeti, zahvaljujemo vam se svim srcem. Glumac je kako navode strani mediji dobio nepoznatu bakteriju i njegovo stanje je ozbiljno."

Kasnije su stigle nove vijesti o njegovom zdravstvenom stanju: "Manu je i dalje u kritičnom stanju, bakterija je već otkrivena. On je na antibioticima i čekamo da mu se popravi. Veliko hvala svima koji su do sada donirali, vaša velikodušnost i podrška su presudni u ovom teškom trenutku za Manuela i njegove najmilije. Duboko cijenimo velikodušnost poznanika, prijatelja i porodice", navodi se u poruci napisanoj u ime porodice.

Osim što je glumio u spinoffu "Narcos" - "Narcos: Mexico" zajedno s glumcima Dijegom Lunom i Mikaelom Penjom, Masalva se pojavio u nekoliko serija poput "La Guzmán2 na Netfliksu i meksičkoj seriji "Tengo Que Morir Todas Las Noches", piše The New York Post.

Pogledajte još slika glumca koji se bori za život:

(Mondo)