Rade Šerbedžija se prisjetio saradnje sa holivudskom zvijezdom.

Izvor: Mondo/Uroš Arsić/Tinseltown/Shutterstock

Slavni glumac Val Kilmer preminuo je 1.aprila 2025. od posljedice upale pluća. Tužnu vijest potvrdila je njegova ćerka Mercedes. Glumac koji je preminuo u 65. godini života, od 2014. se borio sa kancerom.

Rade Šerbedžija i Val Kilmer su zajedno igrali u filmu "Svetac" iz 1997, a naš glumac se u intervjuu za portal Fokus Press prisjetio saradnje sa njim.

Prisjetimo se trejlera:

trejler za film Svetac sa Valom Kilmerom i Radetom Šerbedžijom Izvor: Youtube / Film Trailer Channel

"U to vrijeme to je bio jedan od najskupljih filmova na svijetu. Glavne uloge igrali su Val Kilmer i Elizabet Šu. Kilmer je bio toliko popularan, da se smatralo da je veća zvijezda čak i od Roberta de Nira", istakao je Šerbedžija pa se prisjetio anegdote sa snimanja sa Kilmerom:

"Tokom cijelog snimanja Val nije htio da razgovara sa mnom. Niti bi me pozdravio. Mislio sam: 'Dobro, neka radi kako hoće. Ja radim svoje i baš me briga.' I onda posljednji kadar. Završili smo snimanje, a Val odjednom potrči preko cijelog seta, zagrli me, podigne me u vazduh i uzbuđeno kaže: 'Rade, ja tebe toliko volim! Oprosti! Ja sam američki glumac, a naš sistem rada je takav - ako si moj protivnik u filmu, ne smijem da razgovaram s tobom, ni da te volim dok traje snimanje'. Nasmijao sam se i rekao mu: 'Znaš šta, Val, ja sam bio profesor glume na Akademiji dramske umjetnosti. Dobro poznajem probleme mladih glumaca'", rekao je on jednom prilikom.

Prisjetimo se Kilmera:

Vidi opis Rade Šerbedžija o saradnji sa Valom Kilmerom: Prvo nije razgovarao sa mnom, a onda... Val Kilmer Val Kilmer Val Kilmer Val Kilmer Val Kilmer Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock/ Tinseltown Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Shutterstock/ Kathy Hychins Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Shuterstock/ Everett Collection Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Shuterstock/ FeatureflashPhotoAgency Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Sutterstock/ Tinseltown Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Bonus video:

Pogledajte 03:27 RADE ŠERBEDŽIJA DELI KADAR SA SVETSKIM GLUMCIMA! Glumac se javio iz Engleske, a evo šta je poručio i sa kim je NAZDRAVIO! Izvor: Facebook Izvor: Facebook

(Nova/ MONDO)