Sve što treba da znate o novoj seriji Harlana Kobena "Caught": Misterije koje su zaludjele svijet dobijaju nastavak

Harlan Koben je genijalac iza čak 11 najpopularnijih Tv serija na Netfliksu.

Izvor: Youtube printscreen / Netflix

Argentinski triler "Caught", sa Soledad Villamil u glavnoj ulozi, zasnovan je na istoimenom romanu. Zapanjujuće drame Harlana Kobena na Netfliksu postale su obavezno gledanje za pretplatnike, a gledaoci su željni novih.

Od "Fool Me Once" i "Missing You" do "The Stranger" i najnovijeg "Just One More Look", autor iz Nju Džersija je genije iza nekih od najpopularnijih ograničenih serija na ovoj platformi za strimovanje, i ne pokazuje nikakve znakove usporavanja.

Harlan Koben

Izvor: Youtube printscreen / CBS Mornings

Radnja nove serije "Caught"

Nova argentinska drama "Caught" prikazana je 26. marta, dok su još dvije serije već u razvoju. Dok Koben nastavlja da stvara vrhunski Netfliks sadržaj koji privlači gledaoce, evo svega što treba da znate o novoj seriji:

Poznata novinarka Ema Garaj, koja je postala poznata po razotkrivanju kriminalaca koji su izbjegli zakon, skreće s puta kada upoznaje Lija Merkera, poštovanog čovjeka u zajednici, koji postaje njen glavni osumnjičeni tokom istrage nestanka jedne tinejdžerke. Dok traži istinu, Ema je primorana da se suoči sa sopstvenim demonima.

Pogledajte trejler:

serija Caught trejler Izvor: Youtube / Netflix

Prva latino-američka adaptacija Harlana Kobena, serija "Caught", zasnovana na istoimenom romanu, u glavnim ulogama ima Soledad Vilamil, Huana Minuhina i Alberta Amana. U režiji Migela Kohana ("Blood Will Tell") i Hernana Goldfrida ("The Bronze Garden"), ovo je treća adaptacija Kobenovih knjiga koja premijerno stiže ove godine, uz "Missing You" i "Just One Look".

Prethodne Netfliksove serije zasnovane na Kobenovim knjigama uključuju "Fool Me Once", "Hold Tight", "The Innocent", "Stay Close", "Gone for Good", "The Stranger", "The Woods" i "Safe". Njegovi nadolazeći Netfliks projekti "Run Away" i I "Will Find You" trenutno su u razvoju.

Njegova eklektična kolekcija krimi-trilera puna neobičnih nestanaka, mračnih tajni i intenzivnih misterija, obuhvata 11 serija koje su trenutno dostupne za gledanje. I da, nekoliko njih zauzima počasno mjesto u Netfliksovoj "hall of fame".

Kao vjerovatno najviše bindžovana franšiza na pomenutoj platformi, ako ste uživali u jednoj Harlan Koben seriji, gotovo možete biti sigurni da će vam se svidjeti i druge. Nije ni iznenađujuće što je platforma potpisala višemilionski ugovor za adaptaciju 14 najprodavanijih Kobenovih romana - brojke gledanosti govore same za sebe.

Pogledajte još scena iz serije "Caught":

