Koji je vaš najveći podsvjesni strah? Simbol koji vas privuče otkriva da li vas plaši dosada, neuspjeh ili smrt

Simbol koiji birate otkriće vaš najveći poodsvjesni strah, a on se može prevazići samo ako budete svjesni njegovog postojanja, razumijete ga i prihvatite.

Izvor: Printscreen/sfatulparintilor.ro

Vizuelni testovi ličnosti predstavljaju lak a dobar način da saznate ponešto o sebi što tek naslućujete. A simbol koi vas privlači otkriće sa kojim strahom se nosite.

Svi imaju različite strahove, većina njih su slični, ali neki strahovi igraju veoma važnu ulogu u našim životima. Jak strah uznemirava naše emocije i misli i usmjerava naše postupke u različitim pravcima nego da živimo bez tog straha. Već imate predstavu o tome čega ste svjesni svojih strahova, a neki simboli mogu da otkriju koji je najdublji strah podsvijesti. Najdublji strahovi potiču iz djetinjstva, one koje ste pohranili direktno i duboko u podsvijest.

Strah se može prevazići samo ako budete svjesni njegovog postojanja, razumijete ga i prihvatite.

Koji simbol najviše privlači vašu pažnju. Da li je to oko, točak, lotosov cvijet iIi drvo s granama? Poslušajte prvi osjećaj koji imate, ne razmišljajte previše i ne mijenjajte mišljenje. Možete komunicirati sa podsvijesti samo preko 5 čula. Ona rezonira sa onim što vidite, mirišete, okusite, čujete i dodirujete, a ne riječima. U ovom slučaju, vidite 4 slike, razmišljate o strahu i birate.

Oko

Ako ste izabrali oko... način na koji vas drugi vide utiče na vas i utiče na način na koji živite svoj život. Iako imate sposobnost da se lako povežete sa ljudima, stalno ste zabrinuti kako vas procjenjuju i doživljavaju. Plašite se da vam ljudi ne postavljaju pitanja o tome šta radite sa svojim životom, zašto radite to što radite, zašto ne radite nešto drugo, možda šta misle da je bolje... Stalno stanje straha može vas spriječiti da dostignete svoj maksimalni potencijal u životu i da živite po tom standardu, jer se previše bavite slaganjem sa mišljenjima drugih, tako da vas oni potvrđuju, hvale, a ne kritikuju. To je veoma zamorno i gubite mnogo toga što ste sami. Na kraju postajete ono što drugi žele da budete, osim vas. Šta možete da uradite? Najbolje što možete da jeste da poradite na svom samopouzdanju. Možda ste u djetinjstvu imali odrasle oko sebe koji su vas kritikovali i osuđivali jer su to mislili ili znali kako da urade, s namjerom da vas oblikuju. Samo tako možete istinski osjetiti sreću i smisao ispunjenog života.

Točak

Ako ste izabrali točak... vaš najveći strah je da ne stagnirate. Naravno, život nije zamišljen da bude isti sve vrijeme, ali pomisao da biste mogli da živite takav život gdje je rutina osnovna jednostavno vas užasava. Željeli biste da vam svaki dan bude kao odmor, a da ne radite svaki dan do iznemoglosti da biste prikupili nešto novca od čega jedva možete da odete na dvonedjeljni odmor godišnje. Ukoliko se tako osjećate, dobro je da ste to identifikovali i da možete dostići svoju pravu želju. Vrijeme je da stvari postavite jasno. Šta najviše želite od života? Šta vas čini zaista srećnim? Odmjerite prednosti i nedostatke odgovora i nastavite dalje. Ako je vaš strah od dosade, rutine i samim tim od propuštanja sopstvenog postojanja, jedino što morate da uradite je da pazite da ne stignete do kraja života natopljenog žaljenjem što vas je prošao bez zadovoljstva.

Cvijet lotosa

Ako ste izabrali cvijet lotosa... to govori o vama da je najveći podsvjesni strah koji imate strah od neuspjeha. Riječ je o neuspjehu koji dolazi iz nepoznatog. Neuspjeh nemogućnosti da postignete svoje ciljeve. Drugim riječima, to je strah da niste dovoljno dobri za svoj život, za ono što ste zacrtali. Bez obzira na to koliko vam se ne sviđa ono što čitate, znajte da vas neuspjeh sputava. Strah od neuspjeha vas čini pretjerano opreznim, da birate samo one radnje čiji ishod kontrolišete, kako se kasnije ne biste obezvrijedili jer niste bili... u mogućnosti. Ne zaboravite da rizici koje preuzimamo u životu jesu oni koji daju boju i smisao i čine ga vrijednim življenja. Kada ne rizikujete, birate samo poznate puteve, pa živite predvidljivo na osnovu prošlosti i onoga što odatle znate da vas to ne vodi u neuspjeh, već živite pola pravog života koji zaslužujete! Imajte hrabrosti i napravite prvi korak ka nečemu što zaista želite, ali se plašite da nećete uspjeti.

Drvo s granama

Ako ste izabrali drvo sa granama kao prvu opciju... vaš najveći podsvjesni strah je strah od starenja, a samim tim i od smrti. Za vas je starost samo druga riječ za smrt. Ne da biste željeli da živite vječno, ali biste voljeli da ostanete mladi dugo. Želite da svi koje volite uvijek budu uz vas. Ne želite i ne prihvatate da i oni stare i umiru. Uopšteno, imate poteškoća sa smrću voljenih osoba i stepenom neprihvatanja ovog normalnog životnog fenomena. Ovaj strah je ukorijenjen u strahu od napuštanja. Vjerovatno ste bili pogođeni bolom izazvanom smrću starije osobe u djetinjstvu, razgovorima i emocijama koje ste osjetili u takvim okolnostima... Vaša ljubav prema najmilijima je velika jer ste čovjek velikog srca i to je karakterna osobina vrijedna divljenja. Međutim, vrijeme je da emocionalno sazrite i prevaziđete strah i razmišljanje malog djeteta. Prihvatite realnost života i godine sa svim ljepotama i darovima. Uživajte u svakom trenutku života, pozne godine su upravo onakve kakve ih čovjek priprema u mladosti. Uvijek možete da budete kul starac ili starica, vitalni, aktivni i veseli.

(Sensa/MONDO)