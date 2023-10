Suzana Mančić nikad iskrenija - "Imala sam veće ambicije"

Suzana Mančić priznala je šta ju je najviše nerviralo dok je vodila "Loto".

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Voditeljka Suzana Mančić i danas slovi za jedno od najljepših tv lica, a za njenom ljepotom uzdisali su mnogi slavni muškarci širom Jugoslavije.

Bila je i ostala poznata kao "Loto djevojka", a sada je otkrila šta ju je izluđivalo dok je vodila čuvenu emisiju: "To je trajalo samo četiri godine, a cijeli život me zovu 'Loto djevojka'. To me je ranije nerviralo, jer ja sam bila i p,evačica i voditeljka, imala sam drugačije ambicije, ali sad u ovim godinama kada mi kažu Loto devojka meni milo i što sam to baš ja, od svih koje su to radile", rekla je Suzana u emisiji "Zvezde Granda Specijal" koja je priznala da je ipak bila ponosna na svoj uspjeh.

"Ja sam jednom rekla da sam utorkom bila jedini dan popularnija od Lepe Brene, jer ona je harala, a utorkom se izvlačio Loto i tada sam se prsila", nasmijala je sve Suzana.

Iako je u međuvremenu pokazala i da je izvrsna pjevačica i ozbiljna javna ličnost koja je uspješna na nekoliko polja, kaže da je i dalje svi vezuju za početak njene karijere.

"Zovu me i danas kada su u pitanju tombole, i igre na sreću, zvali su me prije nekoliko godina iz Lutrije Hrvatske i rekli da sam ja simbol igara na sreću jer sam se ja pitala zar nemaju svoje djevojke", ispričala je Suzana.

