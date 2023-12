Uvijek jurila zvijezde, ali ne i ovog puta: Kim Kardašijan smuvala Jokićevog druga (FOTO)

Kim Kardašijan navodno u novoj ljubavnoj avanturi.

Izvor: Youtube/printscreen/Optimistic Bulls Fan/Shutterstock.com

Dok se Nikola Jokić "baškari" u svojoj vili u Čeri Hils Vilidžu kod Denvera, njegov bivši saigrač Tori Krejg je u centru pažnje javnosti zbog toga što se "šuška" da je smuvao Kim Kardašijan. Najpoznatija starleta na svijetu se često dovodi u vezu sa sportistima, znamo i da je bila sa nekolicinom njih, dok se sada u medijima pojavila vijest da je sa jednim košarkašem Čikago Bulsa i vrlo brzo se saznalo o kome se radi.

Njih dvoje nisu do sada potvrdili da su zajedno, a mnoge je informacija začudila pošto se ne radi o "sportskoj zvijezdi" sa kakvima je prethodno bila Kim Kardašijan. Ipak, možda baš zbog toga se kriju od javnosti, ali pitanje je do kada će to uspjeti da čine pošto znamo da je njen život pod reflektorima.

Podsjetimo, od kada se Kim Kardašijan razvela od Kanjea Vesta, dovodila se u vezu sa Tomom Brejdijem, Odelom Bekamom Džuniorom, pa i Fransisom Enganuom, dok je sada pravo niotkuda u prvi plan iskočio Tori Krejg (33). Prethodno je ona bila sa Redžijem Bušom, Majlsom Ostinom, pa i Krisom Hamfrisom sa koji je bila u braku tri mjeseca. Dakle, nijedna od ovih ljubavi nije bila naročito dugovječna...

Tori Krejg je inače u NBA ligi od 2017. godine, pošto prethodno nije izabran na draftu. Počeo je u dresu Denvera 2017. godine, potom je igrao za Milvoki, Finiks, Indijanu, pa opet Finiks, dok je od ljetos član Čikaga. Tokom dosadašnjeg toka NBA karijere ukupno je zaradio "samo" 15 miliona dolara, a trenutni ugovor u Čikagu mu donosi 2,5 miliona evra. Moglo bi se reći da je čak i "siromašan" u odnosu na Kim Kardašijan koja je prema nekim procjenama "teška" oko 1,7 milijardi dolara, a od nedavno je u "poslu" i sa NBA ligom.

Izvor: Profimedia
Izvor: Instagram/KimKardashian
Izvor: BACKGRID / BACKGRID USA / PROFIMEDIA
Izvor: Profimedia
Izvor: Instagram
Izvor: Profimedia
Izvor: Instagram/KylieJenner
Izvor: YouTube/ Entertainment Tonight

(MONDO)